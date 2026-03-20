Almonte (Huelva) avanza en las actuaciones del paseo marítimo de Caño Guerrero en Matalascañas

Obras en la playa de Matalascañas. - AYUNTAMIENTO DE ALMONTE

ALMONTE (HUELVA), 20 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Almonte (Huelva) ha señalado este viernes que mantiene en marcha las actuaciones en el paseo marítimo de Caño Guerrero, en Matalascañas, tras los daños ocasionados por los últimos temporales, al tiempo que "avanza" en la coordinación institucional y en la solicitud de colaboración a distintas administraciones para "afrontar una situación de especial envergadura por su impacto sobre el litoral, el entorno natural y la actividad económica de la urbanización".

Según ha indicado en una nota, en este contexto, el Consistorio ha recibido respuesta de la Junta de Andalucía, "que ha mostrado su disposición a colaborar ante la gravedad de la situación" y valora esta contestación que "se enmarca en la necesidad de seguir reforzando la coordinación entre administraciones para dar una respuesta adecuada a un escenario de gran complejidad".

Así, ha explicado que desde la Junta "se ha expresado la disposición a contribuir, dentro de sus competencias, a agilizar la tramitación administrativa necesaria y facilitar la mejora del dominio público", en un escenario que "exige coordinación institucional y la implicación de las administraciones concernidas".

Los daños afectan al frente costero de Matalascañas y, "de forma especial, al entorno del paseo marítimo de Caño Guerrero", donde el Ayuntamiento ya está interviniendo. A ello, se suma la "preocupación" por la posible afección a "infraestructuras sensibles", como la Estación Depuradora de Aguas Residuales, "con las consecuencias que ello podría tener sobre la calidad de las aguas y el entorno natural".

En este marco, el Ayuntamiento ha señalado que trabaja con el "objetivo" de que las actuaciones "necesarias" puedan "avanzar con la mayor agilidad posible", de manera que Matalascañas "llegue en las mejores condiciones a los próximos meses y especialmente al verano, protegiendo su imagen, su actividad y la normalidad en un espacio de especial relevancia para el municipio".