Almonte (Huelva) defiende que la Zona ORA de Matalascañas es para "favorecer" la rotación y "no una penalización"

Archivo - Playa de Matalascañas. - AYUNTAMIENTO DE ALMONTE - Archivo

ALMONTE (HUELVA), 12 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Almonte (Huelva) ha defendido este martes que con la llegada de una mayor afluencia a Matalacañas aplicará la ORA como "una medida dirigida a ordenar mejor el estacionamiento, favorecer la rotación de vehículos y contribuir a una movilidad más fluida en el núcleo costero" y sostiene que "ordenar no debe entenderse como una penalización, sino como una respuesta necesaria en un entorno donde el espacio es limitado y la demanda crece de forma notable durante buena parte del año".

Así, según ha indicado el Consistorio almonteño en una nota, "con la llegada del verano, Matalascañas vuelve a enfrentarse a más tráfico, más dificultad para encontrar aparcamiento y más presión sobre un espacio público limitado" y apunta que el objetivo de la ORA es "mejorar la rotación en el aparcamiento, evitar situaciones de saturación y avanzar hacia una gestión más eficaz de la movilidad en los puntos que mayor presión soportan en verano".

"La elevada ocupación de plazas, la concentración de vehículos y la intensidad de uso que registra Matalascañas cada temporada alta hacen necesario adoptar medidas que ayuden a organizar mejor el espacio disponible, facilitar la circulación y compatibilizar la actividad turística y residencial con un funcionamiento más ordenado del núcleo", ha afirmado.

En esa línea, subraya que "un análisis económico municipal refleja que Matalascañas concentra el 28,3% de los ingresos del Ayuntamiento", un dato que "confirma su peso dentro del conjunto del municipio". Al mismo tiempo, señala que "su realidad estacional obliga a un nivel de gasto y de servicios superior", lo que "refuerza la necesidad de aplicar medidas de planificación y ordenación ajustadas a la dimensión real que alcanza el núcleo durante los meses de mayor afluencia".

El Consistorio insiste en que "la realidad" de Matalascañas "no puede analizarse únicamente desde su población estable ni desde una imagen fija de los meses de menor actividad" y que su funcionamiento "durante buena parte del año", y "especialmente" en verano, "exige sostener servicios, atender una mayor demanda y adoptar decisiones que permitan responder con mayor eficacia a los problemas que genera la concentración de vehículos y visitantes".

Por ello, el Ayuntamiento defiende que la movilidad y el aparcamiento en Matalascañas "deben abordarse desde la previsión y no desde la improvisación". "La ORA se inserta en esa lógica de gestión, como una medida pensada para ordenar mejor el uso del espacio público y mejorar las condiciones en las que conviven residentes, trabajadores y quienes eligen el núcleo costero como destino", ha añadido.

Con esta actuación, el Ayuntamiento de Almonte subraya que "mantiene su apuesta" por una gestión "adaptada a la realidad de Matalascañas en temporada alta", con el objetivo de "avanzar hacia un núcleo más ordenado, más habitable y mejor preparado para sostener su actividad estacional".