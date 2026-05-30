Almonte (Huelva) logra una "subvención histórica" de 23,7 millones para mejorar espacios públicos e infraestructuras

Archivo - El Paseo Marítimo de Matalascañas tras los temporales. - AYUNTAMIENTO DE ALMONTE - Archivo

ALMONTE (HUELVA), 30 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Almonte ha conseguido una subvención de 23,7 millones de euros para afrontar obras de reparación y mejora en infraestructuras municipales afectadas por los temporales de los últimos meses.

La cantidad, la mayor recibida por el Consistorio en su historia, permitirá actuar en espacios especialmente sensibles para el municipio, como el Paseo Marítimo de Matalascañas, centros escolares, edificios públicos, caminos rurales y zonas donde es necesario mejorar la recogida de aguas de lluvia, tal y como ha subrayado el Consistorio en una nota de prensa.

El alcalde de Almonte, Francisco Bella, ha destacado que esta resolución es fruto del trabajo desarrollado durante los últimos meses por el equipo de Gobierno y los técnicos municipales, que han documentado los daños sufridos y han preparado la solicitud para acceder a esta financiación.

Según ha señalado, se trata de "la subvención más importante que ha recibido este Ayuntamiento en toda su historia", una cuantía que permitirá dar respuesta a necesidades reales en los tres núcleos del municipio.

La principal actuación incluida es el Paseo Marítimo de Matalascañas, con una inversión prevista de 12,5 millones de euros. Las obras se encuentran "prácticamente finalizadas" y esta subvención permitirá afrontar su financiación, después de una "intervención clave" para recuperar una "infraestructura esencial" del núcleo costero, tanto por su uso ciudadano como por su importancia turística y económica.

Así, la documentación presentada por el Ayuntamiento recoge también varias obras pensadas para que el agua circule mejor en episodios de fuertes precipitaciones, evitar acumulaciones en puntos conflictivos y reducir el riesgo de nuevos daños cuando se produzcan temporales.

Entre estas actuaciones figuran nuevos colectores en Matalascañas y en distintas zonas de Almonte, como Los Cabezudos, La Ribera, La Lapa o El Pocito. Además, tal y como ha destacado el Ayuntamiento, esta subvención no es dinero de libre disposición.

Deberá utilizarse en las obras incluidas en la solicitud presentada por el Ayuntamiento, todas ellas vinculadas a la reparación de daños y a la mejora de infraestructuras municipales tras los temporales.

La financiación procede de la línea habilitada por el Gobierno de España para entidades locales afectadas por temporales, lluvias e inundaciones entre noviembre de 2025 y febrero de 2026.

En el caso de Almonte, el importe concedido asciende exactamente a 23.765.160 euros, la misma cantidad recogida en la documentación presentada por el Ayuntamiento ante el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.

Bella ha agradecido la concesión de esta ayuda por parte del Gobierno central, al tiempo que ha puesto el acento en el trabajo realizado desde el Ayuntamiento para poder acceder a estos fondos.

El alcalde ha subrayado que "la respuesta política, administrativa y técnica ha sido clave para que Almonte pueda recibir una inversión de esta magnitud".

Desde el Ayuntamiento se destaca que esta financiación permitirá transformar la respuesta a los daños sufridos en una oportunidad para reforzar infraestructuras importantes del municipio, con actuaciones que inciden directamente en espacios públicos, equipamientos y servicios esenciales para los vecinos.

El alcalde ha señalado que esta resolución supone "un motivo para felicitar a los almonteños", al tratarse de una inversión que revertirá directamente en el municipio.

En este sentido, ha defendido que el objetivo del Ayuntamiento es que estos recursos se traduzcan en obras "útiles, visibles y necesarias para los vecinos".