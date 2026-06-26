Andalucía, "escéptica" ante los plazos del Gobierno para la planificación eléctrica ante "el volumen de alegaciones"

Archivo - Imagen de archivo de una atención a medios del consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

HUELVA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía en funciones, Jorge Paradela, se ha mostrado "escéptico" respecto a "la ambición" con la que inicialmente lanzó la planificación el Gobierno de España, que era "adelantar al menos un año la puesta en marcha de un nuevo ciclo de planificación" dado a que "el volumen de alegaciones que se ha trasladado a nivel nacional es tan alto, que está llevando mucho más tiempo del que ellos mismos estimaban en su estudio".

A preguntas de los periodistas durante la presentan la Memoria Anual 2025 de la Asociación de Industrias Químicas, Básicas y Energéticas de Huelva, el consejero ha explicado que en la propuesta que el Gobierno de Andalucía le trazó al Gobierno de España, se establecieron "prioridades", entre ellas, "todo lo relacionado con el Valle Andaluz del Hidrógeno Verde y el hecho de convertir a Huelva en el epicentro de la producción de hidrógeno y la minería metálica".

Por ello, ha señalado que es "absolutamente necesario" que se avancen en esta infraestructuras, además de "saber cuáles son los próximos pasos", porque, a su juicio, "están siendo muy dilatados".

Al respecto, ha detallado que las comunidades autónomas trasladamos al Gobierno de España la propuesta en marzo de 2024, pero en octubre de 2025 se presentó un primer borrador sobre el que la Junta realizó "numerosas alegaciones" porque "realmente no venía a corregir la situación de déficit de infraestructuras que tiene Andalucía, que parte con un 40% menos que la media peninsular" y el borrador "apenas atendía a una cuarta parte de las solicitudes con fundamentos que había realizado el Gobierno andaluz".

"Hicimos nuestras alegaciones en tiempo y forma antes del 15 de diciembre del 2025 y realmente estamos finalizando el mes de junio del 2026 y todavía no sabemos cuándo se va a producir ese próximo plazo. Mi contacto con el Ministerio es permanente, y el argumento que se nos traslada es que el volumen de alegaciones que se ha trasladado a nivel nacional es tan alto, que está llevando mucho más tiempo del que ellos mismos estimaban en su estudio", ha señalado.

Pero está finalizando junio del 26 y "todavía no hay claridad de cuándo tendrá lugar el próximo paso". "Por tanto, somos escépticos respecto a la ambición con la que inicialmente lanzó la planificación el Gobierno de España, que era adelantar al menos un año la puesta en marcha de un nuevo ciclo de planificación", ya que con estos plazos "tan prolongados" es "muy difícil" que el Gobierno de España "consiga, no solo adelantar, sino ni siquiera tenerla en marcha a tiempo en cuanto finalice la que está actualmente en vigor, que finaliza este año 2026".

"Pero ojalá tengamos noticias pronto porque sin energía no es posible impulsar ni proyectos industriales ni proyectos de infraestructuras ni de viviendas ni impulsar nuevas apuestas como las relacionadas con el hidrógeno o con el almacenamiento energético", ha finalizado.