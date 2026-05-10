Por Andalucía Huelva propone supermercados públicos para abaratar la cesta de la compra

El candidato de Por Andalucía al Parlamento andaluz por la provincia de Huelva, José Antonio Jiménez. - POR ANDALUCÍA

HUELVA 10 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Por Andalucía al Parlamento andaluz por la provincia de Huelva, José Antonio Jiménez, ha defendido este domingo un modelo de soberanía alimentaria que permita "proteger a quienes producen alimentos y garantizar precios asequibles para las familias andaluzas", frente a "la especulación y el control del mercado por parte de grandes cadenas y fondos de inversión".

Tal y como ha emitido la formación en una nota, ante esto, Por Andalucía propone intervenir en la distribución de alimentos mediante supermercados públicos con productos "de cercanía, sostenibles y a precios asequibles", al mismo tiempo que se empieza a aplicar la "Ley de cadena Alimentaria" que el gobierno de Moreno "se ha negado a poner en práctica dando rienda suelta a la especulación y perjudicando a nuestros agricultores y ganaderos".

Jiménez ha señalado que "la tierra debe ser para quien la trabaja y no para quien especula con ella", reivindicando el apoyo a la agricultura y ganadería social y profesional "que mantiene vivos nuestros pueblos y sostiene el empleo rural". En este sentido, el candidato de Por Andalucía ha criticado las políticas impulsadas tanto por PP como PSOE en Europa en materia agraria y comercial, asegurando que "cuando apoyan acuerdos como Mercosur están atacando directamente al campo andaluz y a miles de pequeños productores".

"Se llenan la boca hablando del mundo rural mientras siempre terminan defendiendo a los grandes propietarios, a los fondos de inversión y a quienes hacen negocio con el trabajo ajeno", ha afirmado José Antonio Jiménez, quien también ha criticado "la destrucción de olivos centenarios para favorecer macroproyectos energéticos que expulsan actividad agrícola del territorio".

Al hilo, el candidato onubense ha explicado que la propuesta de Por Andalucía pasa por "recuperar la capacidad de decidir qué producimos, cómo lo producimos y bajo qué condiciones", asegurando que actualmente "los agricultores reciben precios de miseria mientras las familias pagan cada vez más por llenar la nevera". "Hoy existe un chantaje permanente a quien produce y una subida continua de precios para quien consume, mientras los beneficios se quedan en manos del oligopolio agroindustrial", ha lamentado Jiménez.

Ante esta situación, Por Andalucía plantea "tres grandes medidas" para intervenir sobre el precio de los alimentos y reforzar la soberanía alimentaria. La primera de ellas es garantizar el cumplimiento estricto de la Ley de Cadena Alimentaria para impedir que se pague por debajo de los costes de producción. "No puede ser que haya agricultores trabajando a pérdidas mientras unos pocos multiplican beneficios en los supermercados", ha señalado.

La segunda medida será la creación de una seguridad social alimentaria que garantice "alimentación saludable, de calidad y de proximidad" para las familias más vulnerables. Finalmente, la coalición propone impulsar una entidad pública andaluza de alimentación que apoye a pequeños y medianos productores, financie proyectos de agricultura ecológica y ganadería extensiva y permita intervenir en la distribución de alimentos mediante supermercados públicos con productos "de cercanía, sostenibles y a precios asequibles".

En suma, Jiménez ha defendido que "Andalucía tiene capacidad para liderar un modelo alimentario justo y sostenible", subrayando que "la alimentación no puede seguir siendo un negocio en manos de unos pocos mientras miles de familias tienen dificultades para hacer la compra".