Por Andalucía lanza en Huelva su campaña 'De tú a tú' en "contacto directo" con la ciudadanía

Participantes de la campaña 'De tú a tú' de Por Andalucía. - POR ANDALUCÍA

HUELVA 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

La coalición Por Andalucía ha puesto en marcha en la provincia de Huelva su campaña 'De tú a tú', una iniciativa centrada en el "contacto directo" con la ciudadanía y la movilización del electorado progresista de cara a las elecciones autonómicas del próximo 17 de mayo.

Tal y como ha emitido la formación en una nota, la campaña, impulsada a nivel andaluz por el candidato a la Junta de Andalucía, Antonio Maíllo, se basa en una estrategia de cercanía que apuesta "por el puerta a puerta, las conversaciones cara a cara y la escucha activa de los problemas reales de la población".

En la provincia de Huelva, esta iniciativa será liderada por el candidato de la coalición, José Antonio Jiménez, quien ha destacado que el objetivo es "salir a la calle, hablar con la gente y construir un espacio que nazca directamente de las preocupaciones de la ciudadanía".

Asimismo, Jiménez ha señalado que esta campaña "no va de grandes actos ni de discursos vacíos, sino de escuchar a quienes están sufriendo los problemas del día a día", poniendo el foco en cuestiones como la sanidad, la vivienda, el empleo o la precariedad laboral. En este sentido, ha defendido que "Huelva necesita políticas que se hagan desde abajo, contando con la gente, y no desde los despachos".

La iniciativa 'De tú a tú' contará con la implicación de militantes, simpatizantes y voluntarios que recorrerán barrios y municipios de toda la provincia, recogiendo propuestas y trasladando las principales demandas sociales al programa electoral de la coalición que está en constante construcción.

Desde Por Andalucía han subrayado que esta campaña busca "reactivar a la izquierda y ofrecer una alternativa real" frente a la gestión del actual Gobierno andaluz, apostando por un modelo basado en el refuerzo de los servicios públicos y la mejora de las condiciones de vida de la mayoría social.

Con este despliegue territorial, la coalición pretende consolidar en Huelva una red de participación ciudadana que sirva no solo para la campaña electoral, sino también como base para futuras políticas públicas construidas "desde la cercanía y el diálogo directo" con la población.