Aparece con vida y en buen estado el hombre de 82 años desaparecido en Ayamonte (Huelva)

HUELVA 11 May. (EUROPA PRESS) -
El hombre de 82 años de Ayamonte (Huelva) que se encontraba en paradero desconocido desde el pasado domingo ha aparecido este lunes con vida y en buen estado, según ha indicado el Ayuntamiento de la localidad.
Según ha explicado el Consistorio Ayamontino, Julián ha aparecido con vida y "en buenas condiciones". No obstante, ha sido derivado al hospital a hacerle las pertinentes pruebas médicas.
De este modo, los familias y la Policía Local advirtieron el pasado domingo de la desaparición de Julián, de 82 años, ya que no se tenía noticias del anciano desde la mañana del domingo que salió de su casa por el barrio de Santa Cruz del municipio ayamontino y "no ha vuelto", toda vez que han apuntado a que podía encontrarse "desorientado".
Por ello, la Guardia Civil estableció un dispositivo de búsqueda con batidas, que se prolongaron este lunes. Pero finalmente, el hombre ha aparecido con vida y en buen estado.