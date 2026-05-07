Asociación contra el Cáncer moviliza a la sociedad en Huelva para impulsar la investigación y una atención "más humana"

Día de la Cuestación de la Asociación Española contra el Cáncer en Huelva. - ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER

HUELVA 7 May. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española contra el Cáncer en Huelva ha desarrollado este jueves el Día de la Cuestación, con el que ha apelado a la implicación de toda la sociedad para impulsar la investigación y una atención "más humana".

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, el cáncer continúa siendo, a nivel global, el problema sociosanitario más importante del mundo, ya que uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres lo padecerán a lo largo de su vida.

Ante esta realidad, la Asociación ha salido a la calle junto a pacientes, voluntariado y socios para pedir la colaboración y la implicación de toda la sociedad para "seguir avanzando en investigación oncológica, con el objetivo de alcanzar el 70% de supervivencia en cáncer en 2030, y reforzar la atención integral a las personas afectadas por la enfermedad y sus familias".

En Huelva, la jornada de Cuestación ha contado este año con 20 mesas repartidas por distintos puntos de la capital y la participación de más de cien personas voluntarias, que durante toda la jornada han acercado la labor de la Asociación a la ciudadanía y han animado a colaborar con la causa.

Además de las mesas informativas, varios equipos móviles han recorrido diferentes zonas de la ciudad para ampliar el alcance de la iniciativa y facilitar la participación de los onubenses.

La Cuestación vuelve a convertirse así en una de las principales acciones de movilización social impulsadas por la Asociación Española Contra el Cáncer en la provincia, con el objetivo de seguir financiando proyectos de investigación oncológica y reforzar los servicios gratuitos de atención y acompañamiento a pacientes y familiares.

Bajo el lema 'Cuando paras, nos movemos contra el cáncer', la campaña pone el foco en el valor de un gesto, pararse frente a una hucha o mesa petitoria de la Asociación, que, aunque parezca un gesto pequeño, activa un movimiento colectivo capaz de impulsar la investigación, mejorar la atención y generar esperanza.