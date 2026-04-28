Ayamonte (Huelva) acogerá el 9 de mayo un concierto solidario de la Joven Orquesta Sinfónica de Sevilla

Presentación en la Diputación de Huelva del concierto solidario de la Joven Orquesta Sinfónica de Sevilla en Ayamonte. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Huelva ha acogido la presentación del concierto solidario que tendrá lugar en Ayamonte, a cargo de la Joven Orquesta Sinfónica de Sevilla, bajo la dirección del artista internacional Michael Thomas. El evento se celebrará el próximo 9 de mayo en el Centro de Exposiciones y Congresos de la ciudad, a beneficio de Proyecto Hombre Huelva y el Banco de Alimentos.

Según han indicado en una nota de prensa, en la presentación han participado la diputada de Cultura, Gracia Baquero; el alcalde de Ayamonte, Alberto Fernández Rodríguez; el secretario-director de Proyecto Hombre Huelva, Víctor Rodríguez Maldonado; el presidente del Banco de Alimentos de Huelva, Juan Manuel Díaz Cabrera; y el propio director musical del concierto, Michael Thomas.

En este sentido, la diputada de Cultura, Gracia Baquero, ha señalado que esta propuesta es "mucho más" que un concierto, "es una forma de entender la vida pública, tendiendo la mano, sembrando belleza y construyendo provincia". "Que la música de la Joven Orquesta se convierta en apoyo para Proyecto Hombre Huelva y para el Banco de Alimentos de Huelva es una noticia que emociona y merece todo el reconocimiento", toda vez que ha añadido que "cuando la excelencia artística se une a la solidaridad, nace algo verdaderamente valioso".

Por su parte, el alcalde y vicepresidente de la Corporación provincial, Alberto Fernández, ha destacado "la importancia de tener a un músico internacional en Ayamonte como Michael Thomas; y hacerlo, además, en una simbiosis perfecta donde la mejor música clásica y el virtuosismo se unen a una causa social tan importante como la ayuda a estos dos grandes proyectos".

La cita musical se presenta como una "ocasión especial" para disfrutar de la música sinfónica en directo, en "un ambiente festivo y renovador, donde la energía de los jóvenes intérpretes se une a la profundidad de obras maestras universales".

El programa del concierto incluye tres grandes obras del repertorio clásico como son la la Obertura Festiva de Shostakovich, el primer movimiento del concierto para violín de Chaikovski y la octava sinfonía de Dvorák.

La Joven Orquesta Sinfónica de Sevilla se presenta como uno de los proyectos musicales más destacados Andalucía, que trabaja desde edades tempranas en formato de gran orquesta sinfónica, afrontando repertorios que normalmente solo están al alcance de músicos profesionales.

Este proyecto formativo está dirigido artísticamente por Michael Thomas, violinista, director y músico de reconocido prestigio internacional, fundador del legendario Cuarteto Brodsky y referente indiscutible en la formación de jóvenes músicos. Thomas ha sido durante más de diez años director artístico de la Orquesta Joven de Andalucía, labor por la que recibió la Bandera de Andalucía, y es actualmente director titular de la histórica Orquesta Bética de Cámara, fundada por Manuel de Falla.

El propio director ha asegurado que trabajar con la Joven Orquesta Sinfónica de Sevilla es "un gusto y un regalo", porque "representa el talento y un crecimiento constante en la música orquestal". "Nuestros jóvenes tienen entre 12 y 25 años, y lo bonito es que los más pequeños aprenden de sus propios compañeros", ha añadido.

La recaudación del concierto ayudará a sostener el 'Programa Joven', de atención a jóvenes, adolescentes y familias en recursos de prevención de Proyecto Hombre Huelva, así como a la Asociación Banco de Alimentos de Huelva.

El director de Proyecto Hombre Huelva, Víctor Rodríguez Maldonado, ha señalado que este concierto "ayudará en la necesaria tarea de difundir los recursos de la entidad para cualquier persona y familia que tenga un problema relacionado con las adicciones y no sepa cómo afrontarlo". "Y nada mejor que hacerlo con el apoyo de la Joven Orquesta Sinfónica de Sevilla: jóvenes ayudando a otros jóvenes", ha añadido.

Por su parte, el presidente del Banco de Alimentos de Huelva, Juan Manuel Díaz Cabrera, ha agradecido la implicación de todas las partes colaboradoras, señalando que "este tipo de iniciativas supone un importante impulso sido posible para seguir atendendiendo las necesidades de alimentos de una parte importante de nuestra ciudadanía".

Las entradas para el concierto de la Joven Orquesta Sinfónica de Sevilla ya están a la venta, desde 12 euros, y pueden adquirirse a través de la plataforma Giglon.