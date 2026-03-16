El Ayuntamiento abre el plazo para que las asociaciones soliciten las subvenciones 2026

El Ayuntamiento de Huelva abre el plazo para solicitar las subvenciones 2026 destinadas a reforzar el movimiento asociativo de la ciudad. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Huelva, Manuel Jesús Soriano, ha anunciado la apertura del plazo para solicitar las subvenciones 2026 destinadas a reforzar el movimiento asociativo de la ciudad.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota de prensa, desde este lunes y hasta el 26 de abril tanto las asociaciones vecinales como cualquier otra de carácter social pueden presentar la documentación requerida, que se tramitará obligatoriamente por vía telemática en el Registro General del Ayuntamiento mediante la dirección https://sede.hueIva.es/ en el término fijado en la convocatoria, cuyo texto completo puede consultarse en (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria...) de la Base de Datos Nacional de Subvenciones.

A la solicitud de petición de subvenciones habrá de adjuntarse la documentación requerida en la misma, así como cumplimentar los espacios de las autorizaciones al Ayuntamiento. En las bases se incluye un anexo con un modelo de formulario tipo, en el que se recoge toda la información y datos a aportar para solicitar las subvenciones. Además, para ampliar la información y resolver dudas, pueden dirigirse a la Concejalía de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Huelva, en los teléfonos 959 21 02 85 / 638 879 159.

En este sentido, Manuel Jesús Soriano ha recordado que "se trata de una partida que se ha incrementado hasta los 180.000 euros a repartir anualmente entre las asociaciones de la ciudad que presentan proyectos en beneficio de la comunidad".

Unas ayudas que, como ha señalado el concejal son "un apoyo para unos colectivos que son fundamentales para la vertebración y participación ciudadana en la ciudad" y que desde el equipo de Gobierno consideran "imprescindibles para desarrollar las políticas dirigidas fundamentalmente a mejorar la calidad de vida de los onubenses".

Se pueden solicitar subvenciones destinadas a cubrir el mantenimiento, el equipamiento o las actividades de las asociaciones. Concretamente, las modalidades de subvención establecidas en lo referente al mantenimiento serán las destinadas a sufragar los gastos corrientes de funcionamiento de las sedes sociales de las asociaciones como comunidad, alquiler y seguro; reparaciones básicas de electricidad, pintura, fontanería o carpintería, etc.

También se incluyen gastos de limpieza de la sede o local de la asociación; material de protección individual frente a enfermedades infecciosas (guantes, gel hidroalcohólico, mascarillas, etc.); teléfono y conexión a internet; consumo de agua, electricidad y recogida de basuras; gastos derivados del alojamiento y dominio web propios de la asociación; material de oficina y postal; seguros de responsabilidad civil y/o accidentes; gastos de asesoría; e instalación y revisión de extintores.

En lo referente al equipamiento se podrán subvencionar los inversiones destinadas a la adquisición de materiales informáticos, mobiliario, etc., necesarios para el desarrollo de las actividades propias de cada Asociación, con un máximo de 600 euro anuales para esta modalidad, no pudiendo superar individualmente cada bien los 300 euro con el IVA incluido.

Por último, respecto a las actividades las partidas subvencionables serán las destinadas a la realización de acciones específicas dentro de las competencias de las asociaciones y en un plazo temporal determinado, dirigidas al fomento de la Participación Ciudadana en la ciudad, mediante acciones formativas, culturales, de convivencia, etc.

En cualquier caso, las asociaciones deben justificar cada aspecto antes del abono de los mismos, por lo que entre la documentación requerida se incluye declaración de las actividades financiadas, acreditando los gastos mediante facturas, teniendo en cuenta que el importe total de la subvención no podrá superar en ningún caso el 80% del coste de la actividad o servicio subvencionado, que sin embargo debe justificarse sobre el cien por cien.

Desde el Ayuntamiento de Huelva se ha solicitado a las asociaciones que lean las bases con detenimiento para aportar la totalidad de la documentación, ya que su aprobación está condicionada a que el expediente esté completo.