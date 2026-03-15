El Ayuntamiento de Huelva abre las inscripciones para los 'Talleres de Parentalidad Positiva'

Archivo - Huelva.- El Ayuntamiento clausura los 'Talleres de Parentalidad Positiva' en los que han participado 200 personas - AYUNTAMIENTO DE HUELVA - Archivo

HUELVA 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huelva ha abierto el plazo de inscripción para participar en una nueva edición de los 'Talleres de Parentalidad Positiva', una iniciativa dirigida a madres y padres que comenzará tras la Semana Santa y que se desarrollará entre los meses de abril y mayo en distintos centros sociales de la ciudad.

Según ha informado el Consistorio en una nota, el objetivo es ofrecer a las familias herramientas educativas que les permitan "afrontar con mayor seguridad y confianza" los retos actuales de la crianza y la educación de los hijos.

Impulsados desde el área de Servicios Sociales, ha explicado que estos talleres se desarrollan desde el enfoque educativo de la parentalidad positiva, un modelo de crianza que "promueve relaciones familiares basadas en el respeto, el afecto y la no violencia, fomentando vínculos estables y saludables entre padres, madres e hijos".

En este sentido, la Administración local ha señalado que la realidad familiar actual presenta "cada vez más desafíos", desde el uso de las tecnologías o el acoso escolar hasta el consumo de alcohol y otras sustancias en edades tempranas o las dificultades de comunicación con los adolescentes.

Ante estas situaciones, el programa pretende "formar, sensibilizar y ofrecer estrategias prácticas a las familias para prevenir conflictos y mejorar la convivencia en el hogar".

Cada taller tiene una duración total de doce horas, distribuidas en seis sesiones en las que se abordan cuestiones como la educación emocional, la comunicación familiar, el establecimiento de normas y límites, el uso adecuado de las tecnologías o la promoción de hábitos saludables.

También se analizan algunos de los mitos más extendidos sobre el consumo de alcohol, vapeadores, bebidas energéticas, hipnosedantes o cannabis entre los menores.

Las sesiones se desarrollarán en tres centros sociales municipales de la ciudad. En el Centro Social Gota de Leche se celebrarán los martes, desde el 14 de abril hasta el 19 de mayo. En el Centro Social Marismas del Odiel tendrán lugar los jueves, del 9 de abril al 14 de mayo.

Por su parte, en el Centro Social La Orden-Los Desniveles se impartirán los lunes, entre el 13 de abril y el 18 de mayo. Las familias interesadas pueden formalizar su inscripción a través de los siguientes enlaces: https://shre.ink/huelva para la Gota de Leche; https://shre.ink/Huelva para Marismas del Odiel y https://shre.ink/HuelvaAyto para La Orden.

Los 'Talleres de Parentalidad Positiva' forman parte de un programa municipal consolidado que el Ayuntamiento de Huelva desarrolla desde hace años como evolución de las tradicionales Escuelas de Padres, adaptando sus contenidos y metodología a las nuevas realidades sociales.

Actualmente, el Consistorio ha impulsado siete talleres a lo largo del año: seis abiertos a la ciudadanía en los distintos centros sociales y uno específico dirigido a las familias usuarias del Programa de Tratamiento Familiar.

Con esta iniciativa, ha pretendido reforzar el papel de la familia como principal espacio educativo y preventivo, ayudando a madres y padres a mejorar la dinámica familiar, fortalecer los vínculos afectivos y acompañar a sus hijos en su desarrollo personal en un entorno seguro y saludable.