Ayuntamiento de Huelva avanza Plan de Accesibilidad Integral y analiza edificios, itinerarios y servicios municipales

El Consistorio onubense avanza en el Plan de Accesibilidad Integral. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huelva continúa avanzando en la elaboración del Plan de Accesibilidad Integral de la ciudad, actualmente en su fase de análisis y diagnóstico, un "paso clave" para identificar los retos y necesidades que permitan seguir construyendo una Huelva más inclusiva y accesible para todos. Un trabajo técnico, desarrollado por Ilunion Accesibilidad, empresa del Grupo Social ONCE especializada en este ámbito, que permitirá elaborar una radiografía completa del municipio para diseñar una hoja de ruta que mejore la accesibilidad en todos los ámbitos de la gestión municipal durante los próximos cuatro años.

Tal y como ha emitido el Consistorio local en una nota, la teniente de alcaldesa de Familias, Servicios Sociales, Empleo y Vivienda del Ayuntamiento de Huelva, Adela de Mora, ha señalado que "este diagnóstico nos permitirá conocer con rigor dónde estamos y qué debemos mejorar para construir una ciudad más inclusiva, donde todas las personas puedan desenvolverse con autonomía y en igualdad de oportunidades".

En esta línea, la responsable municipal ha destacado que "la accesibilidad no es solo eliminar barreras físicas, sino garantizar que los servicios públicos, los espacios urbanos y la comunicación con la ciudadanía estén pensados para todos".

De esta forma, De Mora ha subrayado además que "este plan supondrá un paso histórico para Huelva, porque por primera vez la ciudad contará con una hoja de ruta integral para abordar la accesibilidad de forma transversal en todas las áreas municipales".

En contexto, como parte del diagnóstico, se está llevando a cabo un análisis 'in situ' de 19 edificios públicos municipales seleccionados por su diversidad de usos y tipologías. Entre ellos se incluyen instalaciones deportivas, equipamientos funerarios, centros sociales y de participación ciudadana, centros educativos y de formación de adultos, espacios culturales y medioambientales, equipamientos escénicos y establecimientos comerciales de titularidad municipal.

Paralelamente, el estudio aborda también el análisis de 20 kilómetros de itinerarios urbanos, evaluando todos los elementos que forman parte del entramado peatonal como recorridos de itinerarios, vados y pasos peatonales, escaleras urbanas, rampas o aseos públicos.

En el ámbito de la movilidad, el diagnóstico incluye el estudio de las plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida existentes en la ciudad, así como las paradas del servicio de autobús urbano, con el objetivo de "detectar posibles barreras y proponer mejoras que garanticen un transporte más accesible".

En concreto, el trabajo incorpora además el análisis de la accesibilidad en la comunicación municipal, con una evaluación específica de la página web de la Administración local y de sus redes sociales, identificando "fortalezas, retos y propuestas de mejora para garantizar que la información pública sea accesible para toda la ciudadanía".

Bajo este contexto, el Ayuntamiento ha considerado que este proceso se ha complementado con una "importante fase participativa". De este modo, en diciembre de 2025 se celebró un encuentro de participación ciudadana y técnica en el que participaron 72 representantes de asociaciones y entidades de ciudadanos y ciudadanas, así como 31 profesionales de distintas áreas municipales para analizar la gestión de la accesibilidad en edificios públicos, entornos urbanos, transporte y movilidad, servicios municipales y comunicación.

Además, se han realizado seis entrevistas a "áreas clave" del Consistorio para abordar la gestión transversal de la accesibilidad y una encuesta ciudadana que ha contado con la participación de 852 vecinos, cuyos resultados contribuirán a definir las prioridades del futuro plan.

En suma, el Plan de Accesibilidad Integral de Huelva tendrá un alcance temporal de cuatro años y está alineado con el modelo de planificación desarrollado por la Junta. Una vez finalizada la fase de diagnóstico, la Administración local iniciará la redacción del documento estratégico que permitirá planificar las actuaciones necesarias para avanzar hacia una ciudad más accesible.