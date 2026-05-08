El Ayuntamiento de Huelva celebra la décima edición de los Premios Atados para reconocer la solidaridad infantil

Imagen de la décima edición de los Premios Atados en el Salón de Actos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Huelva, en el Campus de El Carmen. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Salón de Actos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Huelva, en el Campus de El Carmen, ha acogido este pasado jueves la décima edición de la Gala de los Premios Atados, una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Huelva junto al Consejo Municipal de la Infancia para reconocer públicamente las actitudes solidarias y ejemplares protagonizadas por escolares de Primaria y Secundaria de la capital.

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, destacó durante su intervención "la importancia de reconocer desde la infancia valores como la empatía, la generosidad y el compromiso con los demás", subrayando que "los niños que reciben este premio se convierten en un ejemplo para sus compañeros, sus familias y también para los adultos, porque nos recuerdan que cuidar de los otros siempre merece la pena".

Asimismo, según ha indicado el Consistorio en una nota, la alcaldesa felicitó al Consejo Municipal de la Infancia, encabezado por la alcaldesa infantil, Daniella Macías, así como a todos los centros educativos participantes, asegurando que "una sociedad mejor también se construye aprendiendo a valorar la solidaridad desde edades tempranas".

La gala, presentada por Juanma España junto a Daniella Macías, reunió a escolares, familias, representantes educativos y miembros de la Corporación Infantil en una edición muy especial al cumplirse el décimo aniversario de este certamen consolidado dentro de las actividades de la Concejalía de Servicios Sociales y del Consejo Municipal de la Infancia.

En esta edición, los menores reconocidos por sus actitudes solidarias han sido Lucía López Pinto, del CEIP Muelle del Tinto; Pedro Nieto Montaño, del CEIP Príncipe de España; Leo Gómez Gómez, del CEIP Reyes Católicos; Derek J.Seaton, de Ciudad de los Niños de Huelva; Ángela Oliva Falconey, del CEIP Doce de Octubre; Mohamed y Fátima, del IES La Orden; Luna León Cuaresma y Nazaret González Sánchez, del Colegio Salesiano Cristo Sacerdote; Belén Justo Blanco, del CDP Virgen de Belén; Adrián Gómez Fernández, del CDP La Hispanidad; y Heishary Lucía Silva Salazar, del CEIP Andalucía.

Durante el acto, los consejeros infantiles fueron los encargados de entregar los reconocimientos a cada uno de los premiados, poniendo en valor las acciones solidarias desarrolladas por todos ellos en sus respectivos centros educativos y entornos cercanos.

Además de la entrega de reconocimientos, la gala contó con distintas actuaciones protagonizadas por alumnado de centros educativos onubenses. El CEIP Muelle del Tinto ofreció una actuación de percusión dirigida por Sergio y Miriam, con la participación de nueve escolares.

Por su parte, el CEIP Reyes Católicos participó con tres actuaciones de baile: una exhibición de baile dirigida por Cristina Félix Gómez, otra actuación de baile moderno dirigida por Adrián Salas y una tercera coreografía de baile moderno dirigida por Noelia, contando en total con la participación de grupos de 15 chicos y chicas.

Los Premios Atados están dirigidos a todos los centros educativos de Primaria y Secundaria de Huelva con el objetivo de dar a conocer y destacar conductas ejemplares relacionadas con la solidaridad como valor humano.

Se trata de un certamen no competitivo, en el que cada centro propone al alumnado que haya protagonizado alguna acción destacable de ayuda, apoyo o compromiso hacia otras personas, grupos o entidades.

A lo largo de estos diez años, la iniciativa se ha consolidado como una herramienta para fomentar entre los más jóvenes valores como la empatía, la convivencia, la participación y el compromiso social, implicando a la comunidad educativa y a las familias en la construcción de una ciudad más solidaria.