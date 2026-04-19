Ayuntamiento de Huelva inicia el programa de Charlas Formativas para facilitar la integración de las personas migrantes

Imagen de la nueva edición de las Charlas Formativas para Personas Migrantes 2026, dentro del programa ‘Acompañar para avanzar’ del Ayuntamiento de Huelva. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huelva, a través de la Concejalía de Servicios Sociales y en el marco del Consejo Local de Personas Migrantes, ha puesto en marcha una nueva edición de las Charlas Formativas para Personas Migrantes 2026, dentro del programa 'Acompañar para avanzar', con el objetivo de ofrecer información útil y práctica sobre aspectos clave para la integración social y administrativa.

Según ha informado el Consistorio en una nota, el programa, que ya se inició el pasado 3 de marzo con una primera sesión en la sede de Codenaf sobre 'Trámites básicos al llegar', se desarrollará a lo largo de todo el año mediante encuentros mensuales en distintas entidades sociales de la ciudad.

Estas sesiones, concebidas como talleres prácticos, están dirigidas a personas migrantes interesadas en conocer con mayor claridad sus derechos, opciones y procedimientos administrativos en España.

Como novedad, la edición de 2026 está centrada monográficamente en el arraigo, una de las principales vías de regularización contempladas en la normativa de extranjería.

A través de las distintas sesiones, se abordarán de forma específica las diferentes modalidades existentes, con el objetivo de facilitar el acceso a la información y mejorar las oportunidades de integración social y laboral.

Tras la sesión inicial de marzo, el programa ha celebrado una segunda sesión esta semana en Cruz Roja con la charla sobre 'Arraigo socioformativo'. Asimismo, la Administración local ha detallado que el 5 de mayo, Fecons acogerá una sesión dedicada al 'Arraigo sociolaboral', mientras que el 2 de junio, Cáritas Diocesana abordará el 'Arraigo de segunda oportunidad'.

Después del paréntesis estival, las jornadas se retomarán el 6 de octubre en Huelva Acoge con una sesión centrada en el 'Arraigo social'. El 3 de noviembre, AMIA ofrecerá la charla 'Claves del arraigo familiar' y el programa se cerrará el 1 de diciembre en MZC (Mujeres en Zona de Conflicto) con una sesión de 'Información básica de todos los arraigos'.

Todas las sesiones se celebrarán en horario de 17:00 a 18:00 horas y tendrán lugar en las sedes de las entidades participantes, facilitando así un acceso más cercano y directo a las personas interesadas.

El desarrollo de este programa es posible gracias a la colaboración del Consejo Local de Personas Migrantes y de las entidades sociales implicadas: Codenaf, Cruz Roja, Fecons, Cáritas Diocesana, Huelva Acoge, AMIA y MZC, que aportan su experiencia y conocimiento para ofrecer una formación adaptada a las necesidades reales del colectivo.

Desde el Ayuntamiento de Huelva se anima a todas las personas interesadas a participar en estas sesiones, concebidas como un espacio útil para resolver dudas, adquirir conocimientos y avanzar en su proceso de regularización e integración.