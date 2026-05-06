El Ayuntamiento de Huelva y Resurgir suscriben un convenio para la atención a familias en situación de necesidad. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huelva y la Asociación Resurgir han suscrito un convenio de colaboración destinado a la atención y asistencia a familias de la ciudad en situación de necesidad, mediante la provisión de alimentos y productos de primera necesidad a través del Economato Social de la entidad.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota de prensa, el objeto del acuerdo es articular la colaboración entre ambas entidades para facilitar el acceso a este recurso a las personas y familias que determinen los Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento de Huelva, de acuerdo con los criterios técnicos de valoración de necesidad económica establecidos.

En este sentido, tal y como han trasladado desde la entidad, actualmente alrededor de 800 familias de Huelva en situación de vulnerabilidad utilizan mensualmente este servicio para cubrir sus necesidades alimentarias básicas.

Así, el convenio permitirá el acceso de las personas beneficiarias al Economato Social de la Asociación Resurgir mediante un sistema de autorización de compra temporal, previa valoración de la situación económica de cada unidad familiar por parte de los Servicios Sociales Comunitarios. La cuantía máxima de adquisición se establecerá en función del número de miembros de cada familia y de las circunstancias socioeconómicas acreditadas.

Sobre el acuerdo hay que recordar que el Ayuntamiento de Huelva y la Asociación Resurgir mantienen esta línea de colaboración desde el año 2009 para la atención y asistencia, en cuanto a provisión de alimentos y artículos de primera necesidad, a familias de la capital con dificultades económicas.

La Asociación Resurgir desarrolla su actividad de atención social en la ciudad de Huelva desde hace más de veinticinco años, a través de programas de apoyo y acompañamiento dirigidos a personas y familias en situación de vulnerabilidad social.