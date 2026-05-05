El Ayuntamiento de Jabugo (Huelva) inicia la construcción del nuevo centro de salud del municipio

Infografía del nuevo centro de salud de Jabugo. - AYUNTAMIENTO DE JABUGO

JABUGO (HUELVA), 5 (EUROPA PRESS)

El Pleno del Ayuntamiento de Jabugo (Huelva), celebrado el pasado 30 de abril, ha aprobado la adjudicación de las obras de construcción del nuevo centro de salud y urgencias de la localidad, marcando así el inicio de una de las actuaciones "más relevantes" para el municipio en materia de servicios públicos.

Según ha indicado el Consistorio en una nota, este proyecto, en el que el equipo de gobierno ha trabajado "intensamente en los últimos años", cuenta con una inversión total de 700.000 euros, financiada íntegramente por el Ayuntamiento, y "supone una apuesta decidida por mejorar la atención sanitaria en Jabugo".

La nueva infraestructura permitirá dotar al municipio de unas instalaciones "modernas y adecuadas a las necesidades actuales", ampliando y "mejorando significativamente" los servicios existentes y "dando respuesta a una de las principales demandas de la ciudadanía".

El alcalde de Jabugo, Gilberto Domínguez, ha mostrado su "satisfacción" por el avance de este proyecto, destacando que "tras años de trabajo, damos un paso definitivo para que este centro de salud sea una realidad". "Se trata de una inversión muy importante para nuestro pueblo, que mejorará la atención sanitaria y la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas, y que demuestra el compromiso de este Ayuntamiento con los servicios públicos", ha indicado.

Previamente, el Consistorio ha realizado trabajos previos a la construcción, incluyendo la preparación del terreno y la adecuación de los accesos, así como la urbanización de las calles anexas al futuro centro, actuaciones que han concluido con éxito.

Ubicado en una zona "estratégica", junto al parque de bomberos, el nuevo Centro de Salud "está llamado a convertirse en un referente de la sanidad pública en la comarca, reforzando el compromiso municipal con la mejora de los servicios básicos y el bienestar de sus vecinos", ha subrayado el Ayuntamiento.