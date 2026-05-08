Ayuntamientos de la costa de Huelva muestran sus condolencias por la muerte los agentes persiguiendo una narcolancha

Embarcaciones de la Guardia Civil en el Muelle de Huelva. - CLARA CARRASCO/EUROPA PRESS

HUELVA 8 May. (EUROPA PRESS) -

Ayuntamientos de municipios de la costa occidental de Huelva, que sufren desde hace tiempo los efectos del narcotráfico en sus aguas, han mostrado este viernes públicamente sus condolencias, consternación y dolor por el fallecimiento de los dos agentes de la Guardia Civil tras una colisión de dos embarcaciones del Servicio Marítimo del Instituto Armado mientras perseguían una narcolancha en las costas de Huelva.

De este modo, en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, desde el Ayuntamiento de Punta Umbría han mostrado su "más profundo pesar" por el fallecimiento de los dos agentes --uno de ellos un capitán--, que han perdido la vida en acto de servicio durante una operación contra el narcotráfico en la costa y trasladan sus condolencias y todo su "cariño" a sus familias, compañeros y seres queridos "en estos momentos de enorme dolor". Asimismo, han deseado una "pronta y completa recuperación" a los agentes heridos en el mismo operativo.

El alcalde de Punta Umbría, José Carlos Hernández Cansino, ha destacado "la enorme labor y compromiso que realizan diariamente las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para protegernos, muchas veces poniendo en riesgo sus propias vidas".

Igualmente, ha pedido que el Gobierno central "se comprometa con la protección efectiva de los agentes y les dote como es debido para ejercer su trabajo con las mayores garantías". El primer edil ha recordado además la "estrecha vinculación" de los agentes del Servicio Marítimo con Punta Umbría, "donde el pasado verano colaboraron en el dispositivo de seguridad de la procesión marítima de la Virgen del Carmen, Patrona del pueblo, velando por el buen desarrollo de una de nuestras tradiciones más queridas".

Por su parte, desde el Ayuntamiento de Cartaya han mostrado su "más profundo pesar" por la muerte de ambos trabajadores públicos y ha trasladado sus "condolencias y apoyo a sus familias, compañeros y seres queridos en estos momentos de inmenso dolor".

"También a la Guardia Civil de Huelva y al conjunto del cuerpo, por la dedicación y el sacrificio de los hombres y mujeres que lo integran y que son fundamentales para mantener la seguridad y la paz en nuestra sociedad. Deseamos una pronta recuperación a los dos agentes que han resultado heridos, y de manera especial, hacemos llegar todo el cariño y respeto de este municipio a la familia de uno de los agentes, vinculado a nuestra localidad, y donde lamentamos profundamente su pérdida", han dicho refiriéndose a uno de los agentes que contaba con una vivienda en El Rompido.

Desde el Ayuntamiento de Cartaya han subrayado "su compromiso, entrega y vocación de servicio, al igual que el de su compañero" también fallecido. "Permanecerán siempre en nuestra memoria", han reseñado.

De la misma manera, desde el Ayuntamiento de Lepe han trasladado su "más sentido pésame a las familias, amigos y compañeros" de los guardias civiles fallecidos y han deseado una "pronta recuperación" a los agentes heridos en el mismo dispositivo, al igual que el Ayuntamiento de Isla Cristina, que traslada sus "más sinceras condolencias" a la Guardia Civil y ha expresado "todo su cariño y apoyo" a sus familias, compañeros y seres queridos, deseando "una pronta recuperación a los agentes heridos".

LOS HECHOS

La Guardia Civil ha informado del fallecimiento finalmente de dos agentes de la Guardia Civil en acto de servicio en la mañana de este viernes tras una colisión de dos embarcaciones del Servicio Marítimo del Instituto Armado mientras perseguían una narcolancha en las costas de Huelva.

De este modo, aunque en un primer momento se informaba de un fallecido, así como de dos heridos graves y otro leve, finalmente fuentes del Instituto Armado han confirmado a Europa Press que ha fallecido otro de los agentes que se encontraban heridos.

De este modo, hay dos agentes más que se encuentran heridos, uno de ellos también de gravedad y otro leve. Desde la Benemérita han lamentado el fallecimiento de los compañeros y han deseado "una pronta recuperación" a los heridos.

Según han indicado fuentes conocedoras del caso a Europa Press, el suceso se habría producido a unas 80 millas náuticas de la costa onubense, en una zona equidistante entre las provincias de Huelva y Cádiz, aunque de momento no ha trascendido zona concreta.

Tanto los fallecidos como los heridos pertenecían al Servicio Marítimo de la Guardia Civil de Huelva, dependiente de la comandancia provincial, situada en la capital, y uno de los fallecidos tenía el rango de capitán.