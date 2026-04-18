Bacedoni dona a Ayuntamiento Huelva la propiedad intelectual del diseño y una reproducción de las 'Llaves de la Ciudad'

Archivo - El artista y diseñador onubense, José Bacedoni Bravo, en la entrega de una reproducción de las 'Llaves de la Ciudad'. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA - Archivo

HUELVA 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El artista y diseñador onubense José Bacedoni Bravo ha hecho entrega a la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, de la propiedad intelectual del diseño, además de una reproducción, de las 'Llaves de la Ciudad', una obra "simbólica y de gran valor artístico" que pasa a formar parte del patrimonio municipal, concebida como obsequio institucional destinado a los más altos dignatarios.

El Ayuntamiento de Huelva ha acogido el acto de entrega con la presencia de la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, el concejal de Cultura y Patrimonio Arqueológico, Nacho Molina, y el concejal de Presidencia y Relaciones Institucionales, Alfonso Castro; mientras que Bacedoni ha estado acompañado por el antiguo rector de la Universidad de Huelva, Francisco José Martínez, 'Francis', según ha concretado el Consistorio en una nota.

En contexto, esta donación se enmarca dentro del proceso de cesión de su legado personal y profesional que el autor viene realizando en los últimos meses, con el objetivo de que su obra quede integrada en el patrimonio público y accesible para investigadores y ciudadanía.

Asimismo, las 'Llaves de la Ciudad', bañadas en oro y plata, destacan por su "cuidada ejecución y su potente carga simbólica". Incorporan el escudo de Huelva --cuya homologación fue realizada por el propio Bacedoni en 1980 a petición municipal-- y presentan en sus dientes la recreación de las carabelas del primer viaje de Cristóbal Colón, evocando "el papel protagonista de Huelva en la gesta descubridora del Nuevo Mundo". Se trata de piezas de carácter escultórico, donde el lenguaje del diseño industrial "se funde con una estética historicista y narrativa, convirtiéndolas en auténticas obras de arte".

Según ha indicado la Administración local, el primer ejemplar de estas llaves fue entregado al papa Juan Pablo II durante su histórica visita a Huelva en 1993, consolidando desde entonces su "carácter institucional y simbólico". Por su parte, la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha agradecido "la generosidad y el compromiso constante de José Bacedoni con su ciudad, materializado en una obra que trasciende lo artístico para convertirse en parte de nuestra identidad colectiva".

En este sentido, ha subrayado que "este gesto no solo pone en valor una pieza única, sino también toda una trayectoria dedicada a preservar, interpretar y engrandecer el patrimonio de Huelva". Asimismo, ha destacado "la vocación altruista del autor, que está permitiendo que su legado quede custodiado en archivos y espacios públicos, facilitando su uso y disfrute por las generaciones presentes y futuras".

Al hilo, Bacedoni ha manifestado que "mi voluntad siempre ha sido que el trabajo de toda una vida revierta en el pueblo de Huelva, que es a quien pertenece en esencia". El artista ha añadido que "estas llaves no son solo un objeto, sino un símbolo de lo que somos como ciudad, de nuestra historia y de nuestra capacidad de proyectarnos al mundo". En la misma línea, ha insistido en que su deseo es que "todo este legado sea debidamente conservado, estudiado y compartido, para que siga generando conocimiento, emoción y sentido de pertenencia".

Con esta nueva donación, el Consistorio onubense continúa incorporando al patrimonio municipal piezas de "gran valor histórico, artístico y simbólico", consolidando la figura de José Bacedoni Bravo como "uno de los principales referentes culturales de la ciudad y como un auténtico cronista visual de su memoria colectiva".