Bernal critica "falta de celeridad" del Gobierno en "reposición de conexiones" y pide "garantías de seguridad"

Archivo - Imagen de archivo dell consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal. - MARIA JOSE LOPEZ / EUROPA PRESS - Archivo

HUELVA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, ha mostrado este lunes su preocupación por la "falta de celeridad" del Gobierno central en la "reposición de las conexiones", ferroviarias y de carreteras, afectadas por los últimos acontecimientos con "la celeridad que se requiere" ante la llegada de la Semana Santa, toda vez que ha pedido que la "reconexión se haga con garantías de seguridad".

A pregunta de los periodistas sobre las conexiones en Huelva, Bernal ha señalado que siguen "preocupados" por la cuestión de la conectividad ferroviaria", ya que estas fechas son "fundamentalmente del turismo nacional".

"A la situación que arrastra Huelva de falta de conexiones y de calidad, tanto por carretera como por vía ferroviaria, hay que sumar lo que se produjo en cuanto a la desconexión total desde el 18 de enero en el accidente de Adamuz, pero también obviamente todo el tren de borrascas que también afectó sin duda a la calidad de esas conexiones", ha abundado.

En este sentido, ha señalado que no ven "una actividad del Gobierno central tendente a la reposición de esas conexiones con la celeridad que se requiere", teniendo en cuenta la llegada de la Semana Santa.

Además, ha indicado que no les preocupa "tanto la reconexión como que se haga también en términos de garantía de seguridad". "No vale con abrir la puerta, sino que también hay que garantizar que todo lo que circule por esas vías y esas carreteras se haga con seguridad para todos los ciudadanos propios y ajenos".

"A la actuación que se debería estar realizando de forma decidida, hay que acompañarla también de una auditoría de calidad sobre las propias conexiones, de manera que todos podamos volver al tren que teníamos hace años, que era nuestro orgullo y un emblema también de la oferta turística de Andalucía. Queremos ese tren y lo queremos pronto", ha finalizado.