Buscan a un hombre de 82 años desaparecido este domingo en Ayamonte (Huelva)

Cartel de búsqueda del hombre desapacido en Ayamonte (Huelva).
HUELVA 11 May. (EUROPA PRESS) -
Guardia Civil y Policía Local de Ayamonte (Huelva) han activado un dispositivo de búsqueda para la localización de un hombre de 82 años del municipio costero que se encuentra desaparecido desde este domingo
En un audio remitido a los medios de comunicación, el alcalde de Ayamonte, Alberto Fernández, ha explicado que el dispositivo de búsqueda está coordinado por la Guardia Civil, junto a Policía Local, y está preavisada Protección Civil para incorporarse, toda vez que ha detallado que desde este domingo se están realizando batidas pero estas han sido "infructuosas".
El desaparecido responde al nombre de Julián y tiene 82 años. Además, según los datos aportados por los familiares es de complexión normal y presenta pelo canoso y ojos verdes. Por otro lado, desde la Policía Local de Ayamonte han señalado que no se tiene noticias del anciano desde la mañana del domingo que salió de su casa por el barrio de Santa Cruz del municipio ayamontino y "no ha vuelto", toda vez que han apuntado a que puede encontrarse "desorientado".
Así, Fernández ha indicado que las batidas van a seguir durante toda la mañana de este lunes, pero aún no se han encontrado indicios del desaparecido,
"Iremos viendo si es necesaria la incorporación de más personas, según vaya requiriendo la Guardia Civil, que son los que saben de estas cosas, pero deseando que aparezca lo antes posible", ha abundado.
Asimismo, el alcalde ayamontino ha asegurado que desde el Ayuntamiento se le ha ofrecido "tanto a Guardia Civil como a la familia todos los medios que necesiten". "Estamos a disposición y estamos colaborando ahora mismo ya con Policía Local y Protección Civil y el resto es a la espera de lo que nos vayan indicando", ha reiterado.