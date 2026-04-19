Los campings de Huelva incrementan en un 35% las pernoctaciones en febrero en tasa interanual

Archivo - Bungalow en un camping en Huelva. - EUROPA PRESS - Archivo

HUELVA 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los campings de Huelva registraron un total de 48.488 pernoctaciones durante el mes de febrero, lo que la sitúa como tercera provincia andaluza con mayor número de estancias, pero supone un crecimiento del 35% en la tasa interanual, según los datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), recogidos por Europa Press.

De este modo, el dato de febrero supone un aumento del 35,39% con respecto al mismo mes de 2025 (35.811). Además, también supone un incremento del 82% en relación a enero, en el que se contabilizaron 26.607 pernoctaciones.

En cuanto a viajeros, los campings de Huelva acogieron en el segundo mes del año a 8.888 personas, superada por la provincia de Málaga, con 16.052 personas; y Almería, con 12.422. Este dato supone un aumento del 1,05% con respecto a febrero de 2025 (8.785 personas) y un incremento del 32,7% con respecto al pasado mes, que registraron 6.695 turistas.

A nivel regional, 55.860 viajeros visitaron alguno de los campings andaluces durante el segundo mes del año y se contabilizaron 368.506 pernoctaciones. Por lo tanto, la provincia registró el 13,15% de las estancias de campings de toda la comunidad.

El turismo nacional es el que más frecuenta este tipo de establecimientos hoteleros en la provincia, ya que se registraron 6.067 viajeros procedentes del país, registrando 31.779 estancias. Este dato supone un aumento considerable con respecto a enero, en el que se registraron 3.953 turistas y 15.193 pernoctaciones.

Por su parte, el turismo internacional también aumentó ligeramente en febrero, ya que se registraron 2.821 viajeros de fuera de España, frente a los 2.742 de enero, y 16.709 estancias, mientras que el mes anterior se contabilizaron 11.414 pernoctaciones.

Por otro lado, el IECA también refleja la estancia media de los turistas de campings, que en esta ocasión se eleva a 5,44 días, por debajo de la media andaluza, que se situó en 6,60, mientras que la media extranjera es de 5,92, más alta que en enero, que fue de 4,16 días.

Por otro lado, por zonas turísticas, estudiadas por el IECA, la Costa de la Luz es la tercera que registra el mayor número de estancias en octubre, concretamente 47.806, superado por la Costa del Sol de Málaga, con 118.867 y la costa de Almería, con 81.585. Asimismo, recibió a 8.548 visitantes, la tercera zona, siendo 5,59 la media de días en los camping de esta zona onubense.

Además, en cuanto a puntos turísticos, Isla Cristina registró 2.628 visitantes, segundo municipio de los que analiza el IECA, mientras que los campings isleños registraron 14.829 pernoctaciones.