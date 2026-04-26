CCOO denuncia que Huelva tiene el "peor índice" de siniestralidad laboral de Andalucía y afea la "presión" de las mutuas

Archivo - Concentración de CCOO Huelva por la "elevada" siniestralidad laboral. Imagen de archivo. - CCOO HUELVA - Archivo

HUELVA 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

CCOO Huelva ha alertado de que la provincia posee el "peor índice" en materia de siniestralidad laboral de Andalucía y ha denunciado el papel de las mutuas en la gestión de la salud de los trabajadores. Ante este escenario, el sindicato ha reclamado reforzar la Inspección de Trabajo, intervenir en aquellos accidentes donde no se hayan aplicado las medidas preventivas necesarias, mejorar la vigilancia de la salud laboral, reconocer las enfermedades profesionales y garantizar el respeto absoluto a las decisiones médicas del sistema público, poniendo fin a cualquier práctica de "presión o descalificación" hacia los trabajadores.

Con motivo del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, la organización ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para participar en la concentración convocada este martes, 28 de abril, a las 11,00 horas, frente a la Federación Onubense de Empresarios (FOE). El objetivo es reivindicar el derecho a la salud laboral y exigir responsabilidades ante la situación actual.

Asimismo, CCOO ha advertido de que Huelva presenta el "peor índice" de siniestralidad de toda Andalucía, con 2.935,7 accidentes por cada 100.000 trabajadores, lo que supone casi un 8% por encima de la media autonómica. Estos datos reflejan, según el sindicato, una realidad "inadmisible" marcada por accidentes graves y mortales que podrían evitarse con el cumplimiento de las normas básicas de seguridad recogidas en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

En este contexto, ha señalado balance de 2025 deja cifras "alarmantes", con siete fallecidos en su puesto de trabajo y un total de 7.155 accidentes laborales con baja, lo que equivale a una media de 20 accidentes diarios. Además, Huelva se sitúa como la primera provincia andaluza en mortalidad laboral femenina.

Asimismo, CCOO ha señalado que en lo que va de 2026 ya se han registrado tres fallecimientos en el ámbito laboral en apenas unos meses, lo que, a su juicio, confirma una tendencia negativa que requiere la adopción "urgente" de medidas por parte de las administraciones y del tejido empresarial.

El sindicato ha denunciado también la "invisibilización" de las enfermedades profesionales, especialmente del cáncer de origen laboral. En este sentido, ha recordado que, pese a que la provincia forma parte del denominado "triángulo del cáncer" junto a Sevilla y Cádiz, los registros oficiales arrojan cifras prácticamente inexistentes.

Según CCOO Huelva, muchas de estas patologías no se reconocen como de origen profesional y acaban siendo derivadas al sistema público de salud como enfermedades comunes, lo que impide dimensionar con precisión el alcance real del problema y traslada los costes fuera del ámbito laboral. Entre las causas de esta situación, el sindicato ha denunciado "la falta de protocolos de seguimiento, la larga latencia de estas enfermedades y la ausencia de vigilancia postocupacional, especialmente en sectores con alta exposición a riesgos, como el Polo Químico o el campo".

Además, la organización sindical ha criticado la actuación de las mutuas en relación con las incapacidades temporales. Según denuncia, se está produciendo una "criminalización" de los trabajadores a través de "sospechas infundadas sobre las bajas médicas, citaciones injustificadas, cuestionamiento de los diagnósticos emitidos por la sanidad pública y un trato despectivo que pone en duda tanto a los pacientes como a los profesionales sanitarios".

Desde el sindicato han recordado que una incapacidad temporal no es una decisión del trabajador, sino que corresponde a un facultativo tras la pertinente evaluación clínica. En este sentido, advierten de que las mutuas no pueden anteponer criterios económicos a la autoridad sanitaria ni ejercer presión para forzar altas médicas prematuras que pongan en riesgo la salud.

Asimismo, han subrayado que se están ignorando las verdaderas causas de las bajas médicas, relacionadas con la sobrecarga de trabajo, la precariedad, la falta de personal y unas condiciones laborales que deterioran la salud física y mental de las plantillas.

Por su parte, la responsable de Salud Laboral de CCOO Huelva, Rosario Díaz, ha incidido en que "no se puede normalizar que enfermar o morir en el trabajo forme parte de la realidad laboral", insistiendo en la necesidad de actuar frente a esta problemática.