CCOO Huelva informa a las temporeras sobre sus derechos laborales a su llegada al puerto de Tarifa (Cádiz)

Archivo - Temporeras marroquíes en una imagen de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

HUELVA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

Desde que empezó la campaña agrícola de Huelva CCOO ha desplazado a un traductor hasta el puerto de Tarifa (Cádiz) para recibir a las mujeres del contingente de temporeras de Marruecos con el objetivo de "ofrecerles información sobre sus derechos laborales y las condiciones en las que van a desarrollar su trabajo", así como "poner a su disposición los canales de asistencia del sindicato ante cualquier incidencia que pueda surgir durante la campaña".

Así lo ha indicado en una nota la secretaria general del Sindicato Provincial de Industria de CCOO Huelva, María Teresa Pulido, para informar de esta nueva actuación del sindicato destinada a "mejorar la información y protección de las trabajadoras temporeras" que se desplazan a la campaña agrícola.

Señala que esta actuación se enmarca en el acuerdo alcanzado entre CCOO y la Subdelegación del Gobierno, que permite desarrollar este tipo de acciones de acompañamiento e información a pie de llegada, "reforzando la protección de un colectivo especialmente vulnerable".

Asimismo, Pulido destaca la importancia de "garantizar" que estas trabajadoras dispongan de información "clara y accesible" desde el primer momento, "especialmente teniendo en cuenta que, en muchos casos, se enfrentan a situaciones de precariedad y desconocimiento del entorno laboral en el que van a desempeñar su actividad".

Desde CCOO Huelva han lamentado que, "en algunos casos, las viviendas que se les facilitan no reúnen condiciones adecuadas de habitabilidad", lo que "incrementa su situación de vulnerabilidad durante la campaña", por lo que subraya que el sindicato "continuará trabajando para velar por los derechos de las personas trabajadoras temporeras, garantizando información, acompañamiento y defensa ante cualquier situación de abuso o incumplimiento".