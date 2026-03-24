CCOO Huelva lamenta la muerte de un trabajador en Nuevo Portil y alerta del "aumento" de la siniestralidad laboral

Concentración a las puertas de CCOO por un trabajador fallecido en mina Magdalena (Huelva) el pasado mes de febrero. - CCOO

HUELVA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO Huelva ha lamentado el fallecimiento de un trabajador, sobre las 17,00 horas del lunes, mientras realizaba labores de poda en una residencia ubicada en el núcleo de Nuevo Portil, en Cartaya, y señala que, según la información disponible hasta el momento, el trabajador "habría caído desde un pino durante la ejecución de estos trabajos".

Desde el sindicato se señala que, de confirmarse el carácter laboral del accidente, "serían ya cuatro las personas fallecidas en la provincia en lo que va de año", lo que, a su juicio, "evidencia la gravedad de la siniestralidad laboral en el territorio".

Según ha indicado en una nota, actualmente se están investigando las circunstancias del suceso para determinar si se trata de un accidente laboral y ha lamentado "profundamente esta triste tragedia", así como traslada su "apoyo, cariño y solidaridad" a la familia, amistades y compañeros del trabajador fallecido "en estos duros momentos".

La responsable de Salud Laboral de CCOO Huelva, Rosario Díaz, ha manifestado que, por el momento, desconocen si el trabajador "disponía de las medidas preventivas reglamentarias ni a qué empresa pertenecía", al tiempo que ha calificado la situación como "insostenible".

CCOO Huelva alerta de que la provincia "continúa encabezando la tasa de incidencia de accidentes laborales" en Andalucía, "lo que refleja la necesidad urgente de reforzar las medidas de prevención, vigilancia y cumplimiento de la normativa en materia de seguridad y salud laboral". Ante esta situación, CCOO anuncia que el próximo día 26 de marzo saldrá a las calles junto a UGT y el Sindicato Unitario para "denunciar esta lacra y exigir soluciones". "Es un no parar. Vamos a decir alto y claro: basta ya", ha señalado Díaz.