CCOO valora "muy positivamente" el proceso de regularización que beneficiará a más de 2.000 personas en Huelva

HUELVA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO Huelva ha valorado "muy positivamente" el proceso de el proceso de regularización extraordinaria que comenzará en abril y que permitirá normalizar la situación administrativa de más de 2.000 personasque viven en los asentamientos chabolistas de la provincia.

Según ha indicado el sindicato en una nota de prensa, la secretaria general de CCOO en la provincia, Julia Perea, ha subrayado que este proceso es "clave" para "acabar con la explotación laboral, dignificar a miles de trabajadores y trabajadoras y reforzar el Estado del bienestar", en concreto más de 2.000 en la provincia y 500.000 en el conjunto nacional.

En este sentido, Perea ha destacado que se trata de trabajadores y trabajadoras que "contribuyen con su trabajo a generar riqueza en los sectores productivos", pero que "actualmente lo hacen en condiciones de ilegalidad y explotación, víctimas de empresarios y empresarias sin escrúpulos que se aprovechan de su situación de vulnerabilidad".

Al respecto, ha incidido en que "muchas de estas personas trabajan sin estar dadas de alta en la Seguridad Social, con jornadas que no se respetan y percibiendo salarios de miseria", lo que supone "una grave vulneración de sus derechos laborales y humanos".

En el caso de la provincia de Huelva, el impacto de esta medida será "especialmente relevante", de hecho, Perea ha insistido en que CCOO "lleva años reclamando un proceso de regularización extraordinaria y tiene contabilizadas más de 2.000 personas en situación administrativa irregular que viven en los asentamientos chabolistas de la provincia".

"Unos asentamientos que deberían avergonzarnos como sociedad y que las administraciones no deberían consentir, ya que miles de personas viven en condiciones claramente infrahumanas", ha señalado la secretaria general.

Estas personas, según ha señalado Perea, trabajan en los sectores productivos de la provincia "sin derechos y sometidas a explotación laboral", por lo que la regularización "permitirá su acceso al mercado de trabajo en condiciones legales, facilitará que puedan denunciar cualquier abuso y contribuirá a dignificar sus vidas, convirtiéndolas en ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho". "Es una medida de justicia social que las hace visibles ante la sociedad y las administraciones", ha subrayado.

Desde CCOO Huelva también se ha advertido sobre los discursos que tratan de enfrentar a las personas inmigrantes con la clase trabajadora. "Son mensajes que fomentan el odio, la insolidaridad y que intentan enfrentar a personas pobres entre sí para no señalar a quienes realmente se benefician de la explotación laboral", ha afirmado Perea.

Además, el sindicato ha indicado que la regularización "también fortalece el Estado del bienestar", ya que "obliga a las empresas a dar de alta a estos trabajadores y trabajadoras, contribuyendo así a la Seguridad Social". "Pretender mantener a cientos de miles de personas en la explotación laboral es un planteamiento profundamente insolidario y antipatriota", ha añadido.

Por último, CCOO ha hecho un llamamiento al Gobierno para que refuerce los recursos humanos en las oficinas de extranjería. El sindicato considera "imprescindible" que se dote de personal suficiente para "evitar la sobrecarga de trabajo y garantizar que los plazos de resolución, fijados en tres meses, se cumplan de forma ágil y eficaz". "Estamos convencidos de que se redoblarán los recursos necesarios para que este proceso sea un éxito", ha concluido Perea.