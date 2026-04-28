Celebran en Aljaraque (Huelva) un torneo solidario de pádel para concienciar y fomentar la donación de órganos

Torneo solidario de pádeil para fomentar la donación de órganos. - LAMIYA

ALJARAQUE (HUELVA), 28 (EUROPA PRESS)

El pasado fin de semana, 25 y 26 de abril, se celebró en Aljaraque (Huelva) el torneo solidario de pádel 'Regala Vida Lamiya', una iniciativa impulsada por el Club Deportivo de Trasplante Andaluz, en colaboración con el Club Social Lamiya, que tuvo como principal objetivo concienciar a la población sobre la importancia de la donación de órganos, médula, tejidos y sangre, destacando su "papel fundamental" para "salvar vidas" y "mejorar la calidad de vida de miles de personas".

Según ha indicado la organización en una nota, el torneo se celebró en las instalaciones del Club Lamiya y a lo largo de las dos jornadas reunió a participantes y asistentes en un ambiente deportivo y solidario, donde el pádel se convirtió en "una herramienta para transmitir un mensaje de gran valor social" como es que la donación es "un acto altruista que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte".

Con esta iniciativa, la organización espera "contribuir a la sensibilización de nuevos donantes", así como recaudar fondos destinados al Club de Deportistas Trasplantados Andaluz, "favoreciendo el desarrollo de sus actividades y la promoción del deporte como herramienta de integración y superación".

Asimismo, el torneo, celebrado con el compromiso y apoyo del propietario de Lamiya, Evaristo Martín, ha servido para "dar mayor visibilidad al club organizador y a su labor", reforzando "su compromiso con la salud, la solidaridad y la concienciación social".