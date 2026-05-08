CHG clausura tres captaciones ilegales ocultas en hormigón y vacía una balsa para regar en Rociana del Condado (Huelva)

Archivo - Imagen de archivo de un pozo ilegal. - GUARDIA CIVIL - Archivo

HUELVA 8 May. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) ha ejecutado de forma subsidiaria la inutilización de tres captaciones ilegales de aguas subterráneas y el vaciado controlado de una balsa de almacenamiento en el paraje El Pantanar, en Rociana del Condado (Huelva), tras obtener autorización judicial para acceder a la propiedad y garantizar el cumplimiento de una resolución sancionadora de 25 de noviembre de 2020.

Según ha informado la CHG en una nota, las actuaciones han permitido confirmar que el titular no solo no había sellado voluntariamente los pozos, como declaró, sino que los había ocultado bajo estructuras de hormigón para continuar extrayendo agua de manera ilegal.

Al hilo, ha detallado que en febrero de 2025, en pleno periodo de ejecución del Plan de Inspección de la Corona Norte de Doñana para el control de cultivos bajo plástico fuera de regularización, Agentes Medioambientales adscritos al Servicio de Control y Vigilancia del Dominio Público Hidráulico (DPH), acompañados por agentes del Servicio de Protección a la Naturaleza de la Guardia Civil, inspeccionaron la finca comprobando que tres pozos habían sido aparentemente sellados sin la presencia de los Agentes Medioambientales.

No obstante, prospecciones realizadas detectaron, a un metro de profundidad, una tapa de hormigón hueca, incompatible con un sellado técnico, lo que llevó a la sospecha de ocultación deliberada de las captaciones.

Tras la emisión de un auto judicial habilitante para el acceso a la propiedad, el 15 de abril de 2026, personal técnico de los servicios de Control y Vigilancia del DPH y Ejecuciones Forzosas, junto con agentes de la Guardia Civil pudieron confirmar que los tres pozos estaban plenamente operativos y ocultos bajo una losa de hormigón, evidenciando una actuación dolosa orientada a mantener el riego ilegal de 7,25 hectáreas de frutos rojos, superficie sin derecho de uso de agua y fuera de Suelo Agrícola Regable del Plan Especial de Ordenación de las Zonas de Regadío ubicadas al Norte de la Corona Forestal de Doñana.

Asimismo, la CHG ha indicado que uno de los pozos se localizó sobre una solera de hormigón utilizada como soporte para la implantación de un parque de maquinaria de la explotación agrícola.

Tras demoler parte de la estructura de hormigón, se constató que la captación estaba plenamente operativa, equipada con dos bombas sumergibles eléctricas dotadas de alimentación eléctrica, una tapa metálica que ocultaba el pozo y vigas de hormigón transversales apoyada sobre el brocal que actuaba de cargadero para soportar el peso de las bombas y que a su vez conectaba con la infraestructura hidráulica de la explotación agrícola.

Con tales circunstancias, se procedió al desescombro, descubrimiento y sellado con material inerte, restituyendo posteriormente la plataforma sobre la que se asentaba la losa de hormigón sobre la que se apoyaba el parque de maquinaria de la explotación agrícola.

En el caso de un segundo pozo, un acopio de escombros ocultaba una losa de hormigón situada a un metro de profundidad. La captación también estaba totalmente operativa, equipada con elementos de extracción de aguas, alimentación eléctrica y conectada a la infraestructura hidráulica de la explotación, por lo que se retiró el escombro con maquinaria y se ejecutó el sellado mediante material inerte, finalizando con una losa de hormigón y la restitución del terreno a su estado natural.

El tercer pozo se localizó oculto con una losa de hormigón tapada a su vez con una capa de tierra. Tras la retirada del material que lo ocultaba, se comprobó que la captación estaba igualmente operativa, equipada con elementos de extracción de aguas, electrificado y conectado a la infraestructura hidráulica de la explotación, procediéndose a su inhabilitación mediante su sellado con material inerte y posterior restitución del entorno. Además, se realizó el vaciado controlado de una balsa a un cauce cercano.

REFUERZO DE LA INSPECCIÓN Y LA EJECUCIÓN FORZOSA

Bajo este contexto, la CHG viene intensificando desde hace más de cinco años sus planes de inspección para localizar y clausurar captaciones ilegales, apoyándose en procesos avanzados de tratamiento y análisis de datos, cartografía y teledetección que permiten maximizar la eficacia de la labor inspectora.

Como complemento, el Servicio de Ejecuciones Forzosas refuerza la ejecución efectiva de las resoluciones administrativas. Solo en 2025 gestionó 125 apercibimientos de multa coercitiva, 94 resoluciones de multas coercitivas, 232 apercibimientos y 29 resoluciones de ejecución subsidiaria, además de 34 expedientes de reposición o indemnización por daños.