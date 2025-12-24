Cinco detenidos y seis investigados por robar 625 kilos de aceitunas en La Palma del Condado (Huelva)

Imagen de unos agentes de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL DE HUELVA

HUELVA 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Huelva ha procedido a la detención de cinco personas e investigación de otras seis como presuntos autores de delitos de estafa y falsificación de documento y un delito de hurto, siendo aprehendidos 625 kilos de aceitunas, en la localidad de La Palma del Condado.

Según ha informado el instituto armado en una nota, estas actuaciones se llevan a cabo desde el mes de septiembre de 2025 por Agentes del Equipo ROCA 3 de la Guardia Civil de La Palma del Condado, con el inicio de la campaña de aceitunas 2025/2026, intensificándose las actuaciones policiales en este sector, con inspecciones en las diferentes almazaras y puestos de compras de aceitunas de la comarca del Condado de Huelva.

Fruto de dichas inspecciones, los agentes constatan la documentación aportada por varias personas en las que se reflejan entregas de aceitunas de diversas cantidades procedentes de varias explotaciones agrícolas, todas ellas detalladas en los Documentos de Acompañamiento al Transporte (D.A.T.) en las que las firmas de los actuantes presentaban anomalías que hicieron sospechar a los agentes.

Tras ello, se procede por parte de los agentes a inspeccionar las explotaciones agrícolas de las que dichas aceitunas entregadas procedían, observándose que dichas fincas se encontraban en estado de abandono, no llegándose ni siquiera a recoger las pocas aceitunas que los olivares habían producido. Asimismo se comprueba que en los contratos firmados por los agricultores, éstos se comprometen al cumplimiento de la normativa de aplicación de productos fitosanitarios y tratamientos en sus explotaciones, siendo constatado por los agentes la inexistencia de los mismos.

Estas entregas de aceitunas se estaban realizando de manera fraudulenta, desconociéndose por completo la procedencia de las mismas, pudiendo ser de procedencia ilícita, es decir, sustraídas de otras explotaciones y con ello, dándoles entrada legal al mercado sin cumplir con la trazabilidad del producto.

Finalmente, en un dispositivo de vigilancia se interceptaron a tres de las personas que se encontraban haciendo entrega de aceitunas en una de las almazaras investigadas, aportando nuevamente uno de los D.A.T. falsificados para su posterior cobro de forma legal, momento en el cual los agentes proceden a intervenir los 625 kilos de aceitunas que éstos llevaban, las cuales procedían de una explotación, donde dos personas las recogían autorizados por el agricultor, aunque también sustraían aceitunas de una tercera finca, dándole entrada legal con la documentación previamente obtenida.

Es por todo ello que los agentes verifican el modus operandi de los autores en el cual, tras obtener autorizaciones de explotaciones agrícolas, las cuales nunca llegan a recolectarse, hacen entrega de las aceitunas sustraídas procedentes de diferentes explotaciones agrícolas consiguiendo con ello un beneficio económico.

La Guardia Civil ha destacado que, entre los Investigados, hay dos agricultores que colaboran en la Estafa a las almazaras al firmar el contrato de compraventa a sabiendas de que sus olivares no son tratados con productos fitosanitarios y están abandonados, no habiendo sido recolectadas las aceitunas de sus explotaciones agrícolas. Los hechos investigados han ocurrido en distintas poblaciones del Condado de Huelva.