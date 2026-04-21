El Circuito Golf Huelva la Luz arranca con la primera prueba celebrada el fin de semana en Barcelona

Primera de las diez pruebas, en Barcelona, que componen el Circuito Golf Huelva La Luz. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Destino Huelva, junto con la Asociación de Campos de Golf, ha comenzado una "intensa" labor de promoción del segemento para el público final en el panorama nacional e internacional, tal y como se presentó en el Plan de Acción de Promoción del segmento de golf, celebrado el pasado mes de marzo en Nuevo Portil. Este fin de semana ha tenido lugar en Barcelona, concretamente en La Roca Golf, la primera de las diez pruebas que componen el Circuito Golf Huelva La Luz y que se desarrollarán por España y Francia.

Según ha indicado la institución provincial en una nota de prensa, en concreto, esta primera prueba ha reunido a cien jugadores, que han tenido la oportunidad de conocer toda la oferta de golf existente en el destino, ya que han recibido una bolsa del jugador con amplia información y ofertas de los campos y hoteles específicos para golf que ofrece la provincia de Huelva.

En las próximas fechas continuarán disputándose el resto de pruebas, que se celebrarán en Valladolid, Oporto, Lisboa, Pontevedra, Burdeos, Bilbao, Gijón y Zaragoza, y que se prolongarán hasta el próximo mes de octubre. Se espera contar con la participación directa de más de 1.000 jugadores, además de miles de impactos indirectos gracias a la información que los propios clubes distribuyen entre sus asociados.

Este circuito, que ya cuenta con años de experiencia, goza de "una excelente acogida" en todos los campos en los que recala, mostrando los propios participantes un alto grado de conocimiento sobre el destino y un notable interés en continuar visitándolo para disfrutar de vacaciones o escapadas de golf y turismo en Huelva.

El formato de esta promoción, directa y con "un excelente retorno", consiste en la celebración de torneos en clubes sociales en los que todos los participantes, además de recibir amplia información sobre los campos de golf de la provincia y el resto de la oferta turística, tienen la oportunidad de degustar productos de la gastronomía, así como participar en sorteos de estancias y golf en el destino, lo que "despierta aún más interés entre los asistentes".

Para este año se ha sumado una nueva prueba para el mercado francés, por lo que se disputarán dos torneos en lugar de uno en Burdeos, dirigidos a este mercado que aporta "numerosos clientes" al destino y que cuenta con "buenas conexiones" directas a través de vuelos con Sevilla y Faro, además de un fácil acceso a los distintos resorts de golf de Huelva.