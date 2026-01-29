Ciudadanos esperan la apertura de puertas del Carolina Marín de Huelva para despedir a los fallecidos en el accidente

Colas de ciuddadanos de Huelva en el Carolina Marín para acudir a la misa funeral por las víctimas de Adamuz (Córdoba). - EUROPA PRESS

HUELVA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Numerosos ciudadanos y medios de comunicación aguardan a las puertas del Palacio de los Deportes 'Carolina Marín' de Huelva capital a espera de que se abran, a las 16,00 horas, para participar de la misa funeral de los fallecidos en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), en el que fallecieron 45 personas, 27 de las cuales eran de la provincia onubense. La misma dará comienzo a las 18,00 horas.

A las 17,30 horas se cerrará el acceso, para garantizar la seguridad en el acto al que asisten los reyes de España, Felipe VI y Letizia, que llegarán a la capital a las 17,55 horas y serán recibidos por el obispo de Huelva, Santiago Gómez Sierra, en el acceso lateral del recinto, situado en la calle Honduras, donde saludarán a las personas congregadas antes de acceder al interior del Palacio de Deportes.

Asimismo, estará presente el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, así como, en representación del Gobierno central, acuden la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y también los ministros de Política Territorial, y de Agricultura Pesca y Alimentación, Ángel Víctor Torres y Luis Planas, respectivamente. También confirmó su asistencia el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

La misa estará presidida por el obispo de Huelva, Santiago Gómez Sierra, y concelebrada por otros tres obispos: el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Javier Argüello; el obispo emérito de Huelva, José Vilaplana; y el obispo de Córdoba, Jesús Fernández. Junto a ellos concelebrarán más de un centenar de sacerdotes diocesanos, procedentes de otras diócesis, entre los que se encuentra el párroco de Adamuz, Rafael Prados.

La pista principal de la instalación, donde la Diputación Provincial colocará 500 sillas, se ha reservado para los familiares de las víctimas --se espera la asistencia de 336--, con el fin de garantizar su participación en condiciones adecuadas de cercanía y recogimiento.

El Palacio de Deportes cuenta además con un dispositivo sanitario preventivo del 061, integrado por ambulancia, personal médico, de enfermería y técnicos en emergencias sanitarias, para atender cualquier incidencia que pudiera producirse.