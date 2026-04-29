El Colegio de Ingenieros de Minas del Sur reivindica el papel estratégico de la minería sostenible en Huelva

El decano del Colegio de Ingenieros de Minas del Sur, Juan López-Escobar, en el Observatorio Provincial 'Impulsando Huelva'. - FELIX VELEZ

ALMONASTER LA REAL (HUELVA), 29 (EUROPA PRESS)

El Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Sur (COIMS), organización que representa a los Ingenieros de Minas en Andalucía, Canarias, Ceuta y Melilla, ha participado en el Observatorio Provincial 'Impulsando Huelva', celebrado en Almonaster la Real y organizado por Sandfire Matsa, un foro de reflexión centrado en el presente y el futuro de la minería en la provincia y su impacto en el desarrollo territorial, donde se ha reivindicado su "papel estratégico".

Durante el encuentro, el decano del Colegio de Ingenieros de Minas del Sur, Juan López-Escobar, ha subrayado la importancia de iniciativas como este Observatorio para acercar la realidad del sector a la sociedad y poner en valor el papel estratégico de Huelva como una de las principales potencias mineras de España y Europa.

En este sentido, ha agradecido a Sandfire Matsa la organización del observatorio, señalando que "iniciativas como esta son fundamentales para generar un diálogo abierto y honesto con la ciudadanía, y para mostrar cómo la minería actual está alineada con los más altos estándares ambientales, sociales y tecnológicos. Huelva tiene en la minería una oportunidad de presente y, sobre todo, de futuro".

En relación con la percepción del sector por la sociedad, ha subrayado que "el rechazo a la minería, en muchas ocasiones, nace del desconocimiento. Quienes se acercan de verdad a esta actividad descubren una realidad muy distinta: tecnología de primer nivel, profesionales altamente cualificados y un firme compromiso con el entorno y las personas".

El colegio también ha destacado el papel de Sandfire Matsa como empresa "referente" en la transformación del sector, con "avances" como la implantación de tecnologías de automatización y control remoto en sus operaciones subterráneas, la digitalización de procesos o su liderazgo en eficiencia energética, siendo la primera compañía minera metálica en España en obtener un Certificado de Ahorro Energético del Ministerio para la Transición Ecológica.

Asimismo, se ha puesto en valor el "compromiso ambiental" de la compañía, "con hitos como la recirculación de en torno al 90% del agua en la mina de Aguas Teñidas o la reducción del 70% en el consumo de agua fresca por tonelada producida", así como el desarrollo de proyectos "innovadores" de economía circular.

Otro de los aspectos destacados ha sido la "creciente" incorporación de la mujer al sector minero. "La minería del siglo XXI necesita talento diverso. Es especialmente relevante el impulso que Sandfire Matsa está dando a la presencia femenina en el sector, superando el 24% de empleo femenino y promoviendo iniciativas que acercan esta profesión a las nuevas generaciones", ha añadido el decano.

En relación con el enfoque del observatorio, López-Escobar ha puesto el acento en la necesidad de trabajar con una visión a largo plazo. "La minería responsable no termina cuando cesa la actividad extractiva, termina cuando el territorio es capaz de generar nuevas oportunidades económicas, sociales y culturales. Este observatorio representa precisamente ese compromiso con el futuro de Huelva", ha dicho.

Finalmente, el Colegio ha reafirmado su papel como "agente clave" en el desarrollo del sector, acompañando a las nuevas generaciones de ingenieros y "contribuyendo a consolidar una minería moderna, sostenible y plenamente integrada en su entorno". "El futuro de la minería pasa por la innovación, la sostenibilidad y el talento. Y desde el colegio vamos a seguir trabajando para que Huelva continúe siendo un referente en este ámbito", ha concluido.