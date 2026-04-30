El complejo deportivo de Corrales (Huelva) acogerá del 8 al 10 de mayo la I Exhibición de Trenes en Miniatura

Presentación de la II Exhibición de Trenes en Miniatura en Corrales. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Corrales será escenario, los días 8, 9 y 10 de mayo, de la I Exhibición de Trenes en Miniatura que se celebrará en el complejo deportivo del núcleo aljaraqueño. La iniciativa ha sido presentada este jueves en la Diputación Provincial de Huelva y está organizada por el Club Ferroviario de Huelva y Sociedad Casino Minero Corrales, contando con la colaboración del Ayuntamiento de Aljaraque y de la institución supramunicipal.

En la presentación han estado presentes el presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, la diputada de Cultura, Gracia Baquero, el alcalde de Aljaraque, Adrián Cano, la concejal de Participación Ciudadana, Leticia Villegas, el presidente del club, Francisco Sánchez, el vicepresidente, Carlos Salmerón, el secretario, Enrique Muñoz, la presidenta del Casino Minero, Manuela Calero, y Javier Gavaldá en representación de Madre Coraje.

La diputada ha señalado que esta primera Exhibición de Trenes en Miniatura "es una iniciativa que nace de la ilusión por participar y del compromiso con nuestra tierra", subrayando que no se trata solo de una muestra, sino "de un auténtico encuentro intergeneracional que despierta recuerdos en quienes ven en el tren un símbolo de los viajes vividos, y también la curiosidad y la imaginación de los más pequeños".

Baquero ha puesto en valor "la dedicación y el trabajo minucioso de quienes convierten esta pasión en algo compartido", destacando además el respaldo de la Diputación a este tipo de propuestas "que dinamizan los municipios, fomentan la convivencia y enriquecen la vida cultural". Asimismo, ha mostrado su confianza en que "esta primera edición será todo un éxito y el punto de partida de muchas más"

Por su parte, Cano ha remarcado que el ferrocarril ha formado parte de la historia de Corrales "de una manera muy especial por la Compañía Minera de Tharsis, siendo el tren elemento clave en el desarrollo de Corrales y sobre el cual giró su crecimiento en el siglo pasado, y esta exhibición la acogemos de una manera muy singular por todo lo que significa en nuestro pasado".

Asimismo, ha recordado que junto a la exhibición de maquetas habrá un mercadillo solidario gracias a Madre Coraje y la exposición de pintura de Manuel Toscano 'Vías y trenes', por lo que Corrales "va a unir cultura con historia, originalidad con ocio, solidaridad con arte, creatividad, pasión por el tren y por la tecnología, siendo un punto de encuentro ideal para personas de todas las edades".

Carlos Salmerón ha explicado que la exhibición pretende "rescatar de forma lúdica y entretenida una parte fundamental de la historia ferroviaria y minera de la provincia", al tiempo que comparte con el público "la pasión por el modelismo ferroviario".

El vicepresidente del Club Ferroviario de Huelva ha destacado la participación de modelistas llegados de toda España y Portugal, que mostrarán "maquetas de gran calidad, con paisajes de la Península Ibérica y reconocidas incluso en certámenes internacionales", poniendo en valor "el enorme trabajo y dedicación que hay detrás de cada montaje". Asimismo, ha agradecido el esfuerzo de los participantes y ha animado especialmente a los jóvenes "a acercarse y conocer de primera mano esta afición".

En la iniciativa habrá maquetas modulares con trenes en movimiento y se podrá visitar, asimismo, lugares históricos del Ferrocarril de Tharsis. Se podrá asistir a la exhibición el viernes de 09,00 a 13,30 y de 17,00 a 20,30 horas, el sábado de 10,30 a 13,30 y de 17,00 a 20,30 horas y el domingo de 10,30 a 13,30 horas.