Condenan a tres personas a más de tres años de cárcel cada una por venta de droga en su domicilio de Huelva

Archivo - Fachada de la Real Chancillería de Granada, sede del TSJA y de las secciones penales de la Audiencia de Granada. - EUROPA PRESS - Archivo

HUELVA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ratificado la sentencia de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Huelva que condenaba a dos hombres y a una mujer a tres años y seis meses de cárcel a cada uno por la venta de estupefacientes en su propio domicilio de la capital.

La sentencia del TSJA, consultada por Europa Press, señala que queda probado que los tres acusados supuestamente se dedicaron entre los meses de septiembre y octubre de 2023 a la venta de sustancias estupefacientes en su domicilio de Huelva capital.

De este modo, según prosigue la sentencia, entre los días 19 de septiembre y 13 de octubre de ese mismo año, agentes de la Policía Nacional vigilaron el referido lugar en prevención de la venta de drogas, ya que contaba con informes en tal sentido, y pudieron observar que los acusados "se dedicaban a la venta, depósito y distribución de sustancias estupefacientes, principalmente cocaína", de hecho, pudieron intervenir a varios compradores al salir del domicilio 'paquetillas' de cocaína y en una ocasión hachís.

De este modo, el 16 de octubre de 2023, los agentes solicitaron autorización Judicial para entrada y registro en el domicilio y se intervino, distribuidas en distintas habitaciones, "0,25 gramos de cocaína con una picada seca pureza del 84,55%; 37,14 gramos de cannabis en su modalidad de planta con un porcentaje de 123% de THC; otros 0,25 gramos de cocaína con la misma pureza del 84'55%; 0,23 gramos de cocaína con una pureza del 81'94%; 0,1 gramos de cocaína con una pureza del 711%; 1,86 gramos de resina de cannabis con una pureza del 41 48% de THC".

Además, también se intervinieron "71 envases con un peso neto de 16,33 gramos de cocaína con una pureza del 85,08%; diez envases con un peso neto de 3,16 gramos de cocaína con una pureza del 47'28%; dos envases con un peso neto de 0,24 gramos de cocaína con una pureza del 84,09%, 1,84 gramos de resina prensada de cannabis con una presencia de THC del 36,07%; 0,42 gramos de cannabis en su modalidad de planta con una presencia de THC del 21,7%; 12 comprimidos de metadona con un peso neto de 2,28 gramos; y varios envases de cocaína%", entre otras sustancias.

En el registro se intervino además "una balanza de precisión, recortes de plástico, una navaja y otras tres armas blancas, varias hojas de cuaderno con anotaciones, una caja de caudales y la cantidad de 2.360 euros en metálico procedentes de la ilícita actividad de venta de sustancias estupefacientes".

En este sentido, según indica la sentencia, la totalidad de la droga intervenida alcanzaría en el mercado ilícito un precio --en las fechas de los hechos-- de 5.240 euros, según la valoración realizada por la Oficina Central Nacional de Estupefacientes del Cuerpo Nacional de Policía.

Por todo ello, la Audiencia Provincial de Huelva condenó a los tres acusados como autores de un delito contra la salud pública a las penas de tres años y seis meses de prisión cada uno y una multa de 12.000 euros, con diez días de responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago.

Frente a la referida sentencia, la defensa de dos de los acusados interpusieron un recurso de apelación, el cual ha sido desestimado en su totalidad por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, por lo que queda ratificada la condena de la Audiencia de Huelva.