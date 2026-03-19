Confirman que el cuerpo sin vida hallado en El Granado (Huelva) es el de la persona desaparecida en Sanlúcar

Archivo - Puerto de La Laja, en El Granado (Huelva). - DELEGACIÓN DE LA JUNTA EN HUELVA - Archivo

HUELVA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha confirmado, una vez realizada la autopsia, que el cuerpo sin vida encontrado este jueves en las inmediaciones del Puerto de La Laja, en El Granado, pertenece a la persona desaparecida el pasado 14 de febrero en la localidad de Sanlúcar del Guadiana.

Según ha indicado el Instituto Armado, que la autopsia y las pruebas forenses pertinentes han confirmado la identidad del cuerpo hallado este jueves y que corresponde con la persona desaparecida en Sanlúcar del Guadiana.

Durante días, Salvamento Marítimo coordinó el operativo, que movilizó a embarcaciones, helicópteros, así como participaron también dos embarcaciones de la Guardia Civil y buzos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) del Instituto Armado y unidades portuguesas con la embarcación SR17 del ISN (Instituto de Socorro y Náufragos), y patrullas terrestres de la Policía Marítima.

Los hechos se produjeron el 14 de febrero --concretamente el aviso llegó a las 19,34 horas-- cuando un hombre de nacionalidad francesa cayó al río Guadiana desde un bote auxiliar cuando intentaba amarrarlo a un velero.

Por su parte, con respecto al hallazgo del cuerpo este miércoles, según ha indicado el 112 en una nota de prensa, un testigo alertó a las 12,20 horas del hallazgo de un posible cadáver en la obra del puerto deportivo de La Laja. Fue entonces cuando desde el centro coordinador se alertó a los Bomberos del Consorcio Provincial, a la Guardia Civil y al Centro de Emergencias Sanitarias 061.

Los Bomberos han procedido al rescate del cuerpo sin vida hasta la llegada del forense para el levantamiento del cadáver. La víctima es una persona de unos 57 años, sin que de momento hayan trascendido las causas que han rodeado su muerte.