Confirman un quinto fallecido vecino de Punta Umbría (Huelva) por el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba)

Minuto de silencio en Punta Umbría (Huelva) este lunes por los fallecidos en el accidente de tren de Adamuz (Córdoba). - AYUNTAMIENTO DE PUNTA UMBRÍA

PUNTA UMBRÍA (HUELVA), 19 (EUROPA PRESS)

Un quinto vecino de Punta Umbría (Huelva), que se encontraba entre los denunciados como desaparecidos por el accidente ferroviario de este domingo en Adamuz (Córdoba), ha sido identificado como fallecido este lunes, según han confirmado fuentes del Ayuntamiento a Europa Press.

Este fallecimiento se suma a los cuatro miembros de una familia de la localidad costera sobre la que el Consistorio informaba en la tarde de este lunes, toda vez que aún queda por conocer el estado de una sexta persona del municipio, que se encuentra también desaparecida, como indicó el alcalde, José Carlos Hernández Cansino, quien tras conocer la noticia se trasladó hasta Adamuz.

El Ayuntamiento de Punta Umbría destacaba que acompañaba "en su dolor" a todas las familias afectadas, trasladándoles "el apoyo, el respeto y la solidaridad" de toda la Corporación Municipal y del conjunto de la ciudadanía.

Durante los tres días de luto, las banderas ondearán a media asta en los edificios municipales y quedarán suspendidos todos los actos institucionales previstos en señal de respeto y duelo.