Convocado el concurso para elegir el cartel anunciador de la Feria de Otoño y del Caballo de Huelva 2026

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HUELVA 3 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huelva y la Asociación Huelva Ecuestre (AHE) han convocado el concurso para la selección del cartel anunciador de la Feria de Otoño y del Caballo de Huelva 2026, una cita que busca implicar a artistas y creadores en la difusión de "uno de los eventos más representativos del calendario festivo local".

Tal y como ha emitido el Consistorio onubense en una nota, la temática del cartel girará en torno a las exhibiciones de la Feria de Otoño y del Caballo de Huelva 2026, debiendo incluir elementos identificativos como la feria, el caballo --especialmente vinculado a la doma vaquera--, la ciudad de Huelva y Beas, municipio invitado en esta edición.

Las obras podrán realizarse mediante cualquier técnica pictórica o digital, si bien el uso de inteligencia artificial estará limitado a un máximo del 20 por ciento. Además, deberán presentarse en formato vertical, con unas dimensiones de 50x100 centímetros y en soporte rígido.

En concreto, el certamen está abierto a todas las personas interesadas, que podrán presentar una única obra original e inédita, no premiada en otros concursos. El plazo para formalizar la inscripción permanecerá abierto desde el próximo día 20 de mayo y hasta el 30 de junio, periodo en el que los participantes deberán comunicar su intención de concurrir enviando la solicitud, la cual se podrán descargar a partir del lunes, 4 de mayo, en la web municipal, debidamente firmada al correo electrónico de la organización festejos@huelva.es.

La entrega de las obras deberá realizarse el 10 de septiembre, de 9,00 a 14,00 horas, en las oficinas de la concejalía de Cultura y Patrimonio Arqueológico, situadas en el Pabellón de Poniente de la Casa Colón. Los originales deberán ir acompañados de un sobre cerrado con los datos del autor y la información técnica correspondiente, así como en formato digital.

El cartel ganador será seleccionado por un jurado compuesto por representantes institucionales y profesionales del ámbito artístico y publicitario, y se hará público la semana del 21 de septiembre, en el acto de presentación de la Feria de Otoño y del Caballo 2026.

El concurso establece un único premio de 800 euros, además del reconocimiento de que la obra seleccionada se convertirá en la imagen oficial de la Feria de Otoño y del Caballo de Huelva 2026, con la difusión que eso conlleva, ya que el autor o autora del cartel deberá asistir al acto de presentación oficial. Para más información, las personas interesadas pueden contactar mediante el correo electrónico 'festejos@huelva.es', 'ahehuelva@hotmail.com' o a través del teléfono 690 089 715.