El cortador Juan Bautista Gil consigue en San Juan del Puerto (Huelva) el Récord Guinness de más horas cortando jamón

Momento en el que el maestro cortador sanjuanero Juan Bautista Gil Pérez consigue el Récord Ginness cortando jamón de forma ininterrunpida. - AYUUNTAMIENTO DE SAN JUAN DEL PUERTO

SAN JUAN DEL PUERTO (HUELVA), 9 (EUROPA PRESS)

El maestro cortador sanjuanero Juan Bautista Gil Pérez ha conseguido el Récord Ginness cortando jamón de forma ininterrunpida, después de haber alcanzado un tiempo total de 72 horas, 20 minutos y siete segundos, de forma que ha superado el récord anterior establecido de 72 horas, 13 minutos y ocho segundos.

Así, según ha indicado el Ayuntamiento de San Juan del Puerto en una nota, el municipio "ya forma parte de la historia" gracias Gil, que superó este récord en la noche de este pasado viernes en la Plaza de España de la localidad que ha vivió una jornada "absolutamente inolvidable".

Se trata del segundo intento del maestro cortador, después del primero que se celebró en 2023 la plaza Doce de Octubre de la capital onubense, cuando se quedó once horas de conseguirlo.

El evento se ha celebrado del 5 al 8 de mayo en la Plaza de España del municipio, con un marcado carácter solidario y el pueblo "en masa" ha acompañado a Juan Bautista Gil durante este histórico desafío, convirtiendo el centro del municipio en "un auténtico hervidero de apoyo, emoción y orgullo colectivo".

La Plaza de España presentó un lleno absoluto en el momento culminante del reto, en el que cientos de vecinos y visitantes arroparon a Juan Bautista en una cuenta atrás "cargada de tensión y emoción" hasta certificar oficialmente el nuevo récord.

El evento, además de su carácter histórico y deportivo, ha tenido un importante componente solidario. Todos los platos de jamón puestos a la venta se agotaron, destinándose la recaudación a las entidades Cáritas, la Residencia de Mayores San Joaquín y Santa Ana y Dolmen Animal, protagonistas también de una iniciativa "que ha vuelto a demostrar el enorme compromiso social del pueblo de San Juan del Puerto".

Tras alcanzar el récord, la alcaldesa Rocío Cárdenas, junto a la corporación municipal, felicitó públicamente al cortador sobre el escenario instalado en la puerta del Ayuntamiento y le hizo entrega de una placa conmemorativa en reconocimiento a una gesta que ya queda para la historia local.

Todo ello vivido en un ambiente de "enorme emoción", acompañado por un grupo de moteros de la capital onubense, de la comparsa carnavalera 'Desierto' y la música en directo de Lorena Ternero precedida de los sones del pasodoble "poniendo el broche de oro a una noche mágica".

El Ayuntamiento de San Juan del Puerto ha destacado el "esfuerzo y dedicación" de Juan Bautista Gil, "ejemplo de constancia, superación y capacidad para unir a todo un pueblo en torno a un objetivo común".

RÉCORD GUINNESS DEL PLATO MÁS GRANDE

Huelva ya tiene otro Récord Guinness relacionado con el jamón, ya que la Asociación Gastrocultural 'Comando Ibérico' de Huelva, de la que Bautista es el presidente, batió el 9 de noviembre de 2024 el del plato de jamón más grande del mundo con 686 kilogramos cortados durante una jornada que contó con 85 cortadores que superaron el anterior, que se encontraba en los 640,710 kilogramos.

De este modo, ese día desde las 08,00 y hasta las 15,00 horas aproximadamente se cortaron 165 jamones, lo que supuso un plato de 686 kilogramos de jamón repartidos en 206 metros cuadrados. Tras la certificación bajo notario que le adjudicó el récord, todos los asistentes pudieron degustar los papelones que se habían cortado durante todo el día.