Cruz Roja atendió a casi 30.000 personas en toda la provincia de Huelva en 2025

Presentación de la Memoria de Cruz Roja en Huelva durante 2025. - CRUZ ROJA HUELVA

HUELVA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta provincial de Cruz Roja en Huelva, Patricia Mauri, ha presentado este lunes la Memoria de Actividad 2025, un año en el que se ha atendido a 28.517 personas. Esta labor ha sido posible gracias a una red solidaria de más de 165 profesionales, 2.919 voluntarios y voluntarias y 12.294 personas y empresas socias.

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, Mauri ha explicado que, aunque la Organización interviene en múltiples ámbitos, en 2025 los esfuerzos se han centrado en cuatro "grandes desafíos": la extrema vulnerabilidad, la soledad no deseada, la mejora de la empleabilidad y la extensión territorial.

"Tareas que asumimos desde la oficina provincial de Huelva, las asambleas locales y comarcales de Aracena, Ayamonte, Bollullos par del Condado, Cartaya, Cortegana, Isla Cristina, Lepe, Moguer, Nerva, San Bartolomé de la Torre y Valverde del Camino y 25 puntos de atención, que se esfuerzan cada día para llegar a todos los rincones de la provincia, especialmente a las zonas más vaciadas", ha abundado.

La lucha contra la exclusión social es una constante para la entidad, que en 2025 ha atendido a más de 10.000 personas desde esta área, la gran mayoría de las cuales se encuentra en situación de pobreza o exclusión social y más de 3.200 en situación de extrema vulnerabilidad, "enfrentando brechas crecientes en condiciones materiales, empleo y educación", lo que evidencia "la necesidad de un acompañamiento continuado".

"Nuestra respuesta ante la exclusión va más allá de las acciones que todos podemos pensar, como puede ser la entrega de alimentos o el pago de facturas; acciones que también realizamos, porque son básicas para construir vidas, pero nuestra labor se caracteriza por una intervención integral", ha explicado.

Gracias a este enfoque integral, ha destacado Mauri, las personas pueden participar en diferentes iniciativas de la Organización, como programas de apoyo educativo a la infancia como el proyecto 'Promoción del Éxito Escolar', impulsado por Cruz Roja Juventud; actividades de apoyo emocional, de promoción de la salud, de motivación y activación social.

Esa línea de apoyo integral "tiene su reflejo también en el trabajo realizado con mujeres víctimas de violencia de género". De forma integral Cruz Roja atendió en 2025 a 535 mujeres en dificultad social, con especial esfuerzo en la ayuda para encontrar un trabajo y el apoyo emocional en su camino de construir una nueva vida sin violencia", explicó la responsable de Cruz Roja en la provincia.

Asimismo, la intervención con la infancia llegó en Huelva en 2025 a 1.181 niños y niñas y a más de mil jóvenes, a través de diferentes proyectos de acompañamiento, educación y atención a las familias.

Otro de los "grandes retos" sociales ha sido la soledad no deseada, que afecta especialmente a las personas mayores. Durante 2025, un total de 3.318 personas mayores recibieron apoyo en la provincia. Para combatir "esta epidemia silenciosa" se han implementado iniciativas como 'Voces en Red', en colaboración con la Fundación Amancio Ortega, que ha permitido instalar numerosos asistentes de voz en hogares para facilitar la comunicación y el acompañamiento.

La presidenta de Cruz Roja Huelva ha señalado que, aunque se incorporan nuevas herramientas y es muy importante la labor de servicios como el de Teleasistencia, el trabajo con este colectivo se sigue haciendo "desde la proximidad, la compañía y con el apoyo de la comunidad, como ocurre en proyectos como Cognitiva-Mente, los talleres formativos en colaboración con GrowersGo, proyectos como 'Melodías que conectan' y tantas y tantas acciones de promoción de la autonomía, acompañamiento, cuidados y promoción del envejecimiento activo que se llevan a cabo en toda la provincia".

Por su parte, el Plan de Empleo de Cruz Roja ha atendido a 4.996 personas y recibieron apoyo para mejorar su empleabilidad, y gracias a la colaboración de 285 empresas con las que se han sellado 980 alianzas, 677 de ellas lograron acceder a un empleo.

Además, el pasado año Cruz Roja llegó a 24 municipios de la Huelva despoblada para "paliar los efectos de la dispersión poblacional, las dificultades de acceso a los servicios básicos y los procesos de envejecimiento, aislamiento y solidaridad no deseada".

De su lado, el Área de Salud llegó a 15.268 personas, buena parte de ellas pasaron por el Centro Médico de Cruz Roja, mientras que más 6.600 participaron en diferentes proyectos de Educación y más de 300 personas se involucraron en acciones relacionadas con el medio ambiente.

De otro lado, la presidenta de Cruz Roja Huelva se ha referido a las personas migrantes. "Seguiremos a su lado, acompañando y ayudando en su integración a quienes buscan oportunidades en nuestra región, en muchos casos, huyendo de la guerra o de la persecución", ha abundado. Para ello, Cruz Roja Huelva atendió a 5.305 personas migrantes y a 821 solicitantes de asilo y refugio en 2025.

El Área de Socorros llegó a 894 personas el pasado año desde Huelva. "Somos la única entidad del Tercer Sector especializada en emergencias, forma parte de nuestro ADN desde hace 160 años y somos también referencia en la prestación de Servicios Preventivos, ya que gestionamos los mayores dispositivos sanitarios de la comunidad autónoma en eventos de riesgo previsible como encuentros deportivos, conciertos y festividades como la romería de El Rocío", ha señalado la presidenta.

Otros proyectos que han sido igualmente de "gran importancia" para Cruz Roja a lo largo de 2025 son el trabajo con la infancia y la juventud, la apuesta por seguir reduciendo la brecha digital a través del programa Click_A, el fomento de la salud, la prevención de enfermedades entre la población o el compromiso medioambiental de la Institución para reducir y compensar su huella de carbono.

Finalmente la presidenta de Cruz Roja ha señalado que para este años seguirán "con el foco puesto en la reducción de la vulnerabilidad, pero en un contexto como el actual no se puede dejar de estar preparados para las emergencias, sean del tipo que sean". "Para ello, "vamos a seguir impulsando iniciativas innovadoras, mejorando nuestra red de respuesta y reforzando alianzas con instituciones y empresas para llegar más lejos y más personas", ha concluido Mauri.