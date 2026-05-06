Cruz Roja celebra su Día Mundial con actividades en Huelva y reconociendo a su voluntariado

Voluntario de Cruz Roja en Huelva. - CRUZ ROJA

HUELVA 6 May. (EUROPA PRESS) -

Con motivo del Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, que se celebra cada 8 de mayo, la entidad en Huelva se suma a la celebración internacional con una serie de acciones destinadas a poner en valor el compromiso diario con las personas más vulnerables.

Según ha indicado la ONG en una nota de prensa, bajo el lema 'Compromiso', la organización en Huelva ha subrayado que su labor es "esencial para transformar historias de vida", con un equipo de 165 personas, una red de más de 2.900 personas voluntarias y más de 12.250 personas y empresas socias, "cuyo esfuerzo conjunto cambia el mundo desde el entorno más cercano".

De este modo, Cruz Roja Huelva ha organizado tres actos principales. Uno de ellos es la Ruta de Edificios Encantados, que se llevará a cabo el 7 de mayo y es una actividad de convivencia, cultura y puesta en valor del patrimonio onubense. Esta jornada, guiada por Platalea, busca fomentar el encuentro entre el voluntariado, personas usuarias y colaboradores en un ambiente de dinamización social.

Por otro lado, el 8 de mayo, día central de la conmemoración, Cruz Roja Huelva teñirá de rojo diversos edificios emblemáticos de la capital y la provincia, simbolizando "la calidez, la humanidad y la presencia de la institución".

Por otro lado, este viernes también, pero a la 10,00 horas, Cruz Roja Huelva celebrará un acto de reconocimiento dirigido a sus personas voluntarias y al personal técnico que gestiona, acompaña y cuida el voluntariado. Durante el acto, se ofrecerá un desayuno compartido como "un gesto sincero de agradecimiento y encuentro".

La presidenta de Cruz Roja Huelva, Patricia Mauri, ha destacado que "la acción humanitaria de Cruz Roja no se basa en cifras, sino en personas con nombres e historias propias, cuyo presente y futuro se construyen gracias al esfuerzo diario de este equipo humano, así como de las personas y empresas socias, y los financiadores y colaboradores, que unen fuerzas y con pequeños gestos, en el entorno más cercano, tienen el poder de transformar la realidad".