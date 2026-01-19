Cruz Roja presenta ayuda psicosocial en Huelva a familiares de víctimas del accidente de Adamuz

Miembros de Cruz Roja en la estación de trenes de Huelva la pasada noche - CLARA CARRASCO / EUROPA PRESS

HUELVA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Voluntarios de Cruz Roja en Huelva están prestando ayuda psicosocial tanto en la estación de trenes como en la sede de la Policía Local a familiares de víctimas del accidente registrado este domingo tras el descarrilamiento de dos trenes a la altura de la localidad cordobesa de Adamuz, ya que "hay familias que aún no saben nada de sus seres queridos".

En declaraciones a los medios de comunicación, la coordinadora de Cruz Roja en Huelva, Elena Pavón, ha indicado que desde la noche de este domingo están presentado la ayuda con un "dispositivo montado en la propia estación de tren", pero este lunes se ha habilitado otro punto de atención en la sede de la Policía Local y de Protección Civil".

Así, ha explicado que tras el accidente, recibieron una llamada del Ayuntamiento de Huelva en el que se señalaba que "ya había familiares que estaban desplazándose a Renfe". "Y una de las respuestas que tiene Cruz Roja es la atención psicosocial a personas afectadas por algún tipo de emergencia".

"Pusimos en marcha ese dispositivo y nos pusimos en comunicación con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para poder dar la mejor respuesta ordenada en este momento y montamos un equipo de apoyo psicológico y una parte sanitaria, porque en estos momentos la emoción y la salud es una única parte", ha detallado.

Al respecto, ha señalado que han estado interviniendo con la familia "hasta que se han mantenido en las instalaciones de Huelva Término" y "luego hemos prestado también atención y ayuda a las personas que han llegado hasta Huelva en el autobús que ha habilitado Renfe para hacer también una valoración sanitaria después de unas horas y para acompañar a las personas en ese momento de llegada a Huelva".

El siguiente paso ha sido habilitar otro punto de atención en la sede de la Policía Local, porque "son muchas las familias que todavía no saben nada de sus seres queridos". "Es un procedimiento que está abierto".

Al respecto ha señalado que en la reunión del puesto de mando avanzado se decidió que la sede de la Policía Local "reúne las características para poder dar la atención a familiares de personas que viajaban en el tren y todas las personas que quieran o necesiten algún tipo de información que estén afectados", ya que "hay un equipo de intervención coordinado, lleva la parte psicológica y la parte sanitaria y aquí se pueden atender todas las cuestiones".

"Dentro de ese puesto de mando avanzado se tendrán distintas reuniones e iremos actualizando las respuestas en base a las informaciones y a cómo vaya evolucionando este catastrófico siniestro", ha finalizado.