Cuatro detenidos en Huelva por supuesta venta de contratos fraudulentos a 80 inmigrantes y estafar 500.000 euros

HUELVA, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional de Huelva han detenido a cuatro personas en Niebla (Huelva) como presuntos autores de una red que se dedicaba a vender, supuestamente, contratos fraudulentos, llegando a estafar a 80 inmigrantes y un montante cifrado en 500.000 euros.

Según ha indicado el cuerpo policial en una nota de prensa, los detenidos son un empresario agrícola y tres colaboradores que actuaban "perfectamente estructurados, mediante un entramado empresarial", además de que "daban apariencia legal a una empresa hortofrutícola".

Al respecto, desde la Policía Nacional han señalado que esta red captaba a inmigrantes, en su mayoría marroquíes, para que "aceptasen ofertas de contratos laborales por las que han llegado a pagar hasta 4.000 euros".

Así, "se aprovechaban del estado de necesidad y vulnerabilidad de ciudadanos extranjeros necesitados de regularizar su situación en España", han apuntado desde el cuerpo policía.

En este sentido, según ha podido esclarecer la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsedad Documental de la Policía Nacional en Huelva, las víctimas "no solo no se regularizaban", sino que "no desempeñaron jamás actividad laboral alguna".

De este modo, el cuerpo policial ha contabilizado un total de 80 las víctimas localizadas y las que, "como se recoge en sus testimonios, tras desprenderse de todos sus ahorros se ven ahora mermadas y en una situación de desamparo y precariedad peor a la inicial", ya que la Policía ha cifrado en 500.000 euros, el dinero estafado.

El desarrollo de esta operación, dirigida y supervisada por la Fiscalía Especializada para la Extranjería de Huelva, ha podido ser culminada con gran efectividad gracias a la colaboración de la Administración Local del municipio de Niebla.