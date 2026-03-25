Cuatro heridos en una colisión frontal entre dos vehículos en Lucena del Puerto (Huelva)

Archivo - Fachada del Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

HUELVA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cuatro personas de entre 37 y 58 años de edad han precisado traslado hospitalario tras resultar heridos en una colisión frontal entre dos vehículos registrada a última hora de este martes 24 de marzo en la carretera A-486 en la localidad onubense de Lucena del Puerto, según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

El siniestro se registró cerca de las 21.00 horas cuando chocaron frontalmente dos vehículos en el kilómetro 7 en el cruce de Lucena, según informaron los testigos que dieron la voz de alarma al teléfono de emergencias 112.

Efectivos de Guardia Civil han intervenido en el lugar junto con el Centro de Emergencias Sanitarias 061, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud, que atendieron a cuatro personas heridas aunque sin que su estado revistiera gravedad.

Todos los afectados, dos mujeres de 58 y 38 años y dos hombres de 37 y 38 años, fueron evacuados al Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva.