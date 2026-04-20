Declarado un incendio en una planta de reciclaje de Almonte (Huelva) con "humo potencialmente tóxico" por plásticos

ALMONTE (HUELVA), 20 (EUROPA PRESS)

Bomberos del Consorcio Provincial de Huelva, Policía Local de Almonte y efectivos del Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) trabajan en un incendio declarado en la tarde de este lunes en una antigua escombrera del municipio con plásticos, lo que ha generado una intensa humareda negra "potencialmente tóxica", según ha apuntado la Policía Local en sus redes sociales, consultadas por Europa Press.

Así, desde el Consorcio Provincial de Bomberos han indicado que el aviso ha entrado a las 15.35 horas y que se trata de una antigua escombrera de plásticos, por lo que hasta la zona se han desplazado 12 bomberos de tres parques --Almonte, Valverde del Camino y San Juan del Puerto-- con siete camiones.

Por su parte, desde el Plan Infoca han activado dos brigadas de refuerzo contra incendios (Brica), un grupo de bomberos forestales, un técnico de operaciones Brica, un agente de medio ambiente, un camión autobomba y un helicóptero pesado, toda vez que han apuntado que se trata de las inmediaciones de la A-484, a la altura del kilómetro 14, en una planta de reciclaje rodeada de vegetación, por lo que trabaja para que las llamas no afecten a zona forestal.

De otro lado, la Policía Local de Almonte ha señalado que se trata del paraje Montehigo, en una zona "con acopio de materiales plásticos", lo que está generando "humo potencialmente tóxico". Así, han explicado que los servicios de emergencia trabajan en estos momentos en su control y extinción y que, aunque el origen del incendio se encuentra en investigación, no se descarta "una posible intencionalidad".

NO SALIR DE VIVIENDAS Y PUERTAS Y VENTANAS CERRADAS EN LA ZONA DEL INCENDIO

Asimismo, ha lanzado un mensaje de "tranquilidad" ya que "actualmente no existe riesgo directo para la población fuera de la zona afectada", pero subraya que es que es "fundamental" seguir unas recomendaciones preventivas, tales como "permanecer en el interior de viviendas y edificios; mantener puertas y ventanas cerradas; evitar ventilación exterior --usando el aire en modo recirculación-- y no acercarse a la zona del incendio.

De la misma manera, pide "calma y colaboración ciudadana para facilitar el trabajo de los servicios de emergencias", así como informarse por los canales oficiales.

(EUROPA PRESS ANDALUCÍA)