Declaran de utilidad pública la línea aérea-subterránea Costa de la Luz-Puebla de Guzmán (Huelva)

Archivo - Imagen de archivo de una torre de luz. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

HUELVA 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Delegación Territorial de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas en Huelva ha publicado la resolución por la que se declara la utilidad pública al proyecto de Línea Aérea-Subterránea de Transporte de Energía Eléctrica a 220 Kv doble circuito Costa de la Luz-Puebla de Guzmán, de Red Eléctrica, "esencial para los nuevos desarrollos mineros e industriales en la provincia".

Según indica la resolución, publicada en el BOE esta semana, y consultada por Europa Press, el proyecto cuenta con un presupuesto de 27,7 millones de euros, un periodo de ejecución de 24 meses, y se extenderá por lo términos municipales de Lepe, Cartaya, Villanueva de los Castillejos, El Almendro y Puebla de Guzmán.

Asimismo, el proyecto cuenta desde septiembre de 2025 con la autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción. Además, se trata de una iniciativa que se incluye en los proyectos planificados por Red Eléctrica en Huelva en el período 2021-2026, que ascienden a un total de dieciocho. Dicha línea es uno de los proyectos de "mayor relevancia", junto al de la nueva subestación de El Condado y las ampliaciones de las subestaciones.

Un proyecto de "carácter estratégico", que permitirá, según ha indicado la propia compañía, el desarrollo de nuevos proyectos mineros e industriales en la Faja Pirítica de Huelva y servirá para reforzar el suministro en la costa occidental, permitiendo el impulso de nuevos desarrollos empresariales, industriales y residenciales.

Así, según recoge el decreto, entre las características generales de la línea de alta tensión se encuentra que es de corriente alterna trifásica --Frecuencia: 50 Hz y tensión nominal: 220 kV-- con origen en la subestación Costa de la Luz y final en la subestación Puebla de Guzmán.

Además, consta de dos circuitos aéreo-subterráneos de alta tensión de 220 kV denominados Costa de la Luz-Puebla de Guzmán 220 kV (ambos objeto del proyecto) con una longitud total de 32,5 kilómetros de longitud que enlazan ambas subestaciones

Así, el circuito subterráneo consta de nueve kilómetros --entre la SE Costa de la Luz y el apoyo T-1-- mientras que el aéreo tiene una longitud de 32,4 kilómetros --entre el apoyo T-1 la subestación de Puebla de Guzmán--.

Una de las principales actuaciones del eje, junto a la nueva línea eléctrica de 220 kV, ha sido la también nueva subestación de Puebla de Guzmán 220 kV construida en 2024 y la ampliación de la subestación de Costa de la Luz 220 kV, mediante la instalación de una GIS, de menor tamaño y encapsulada en el interior de un edificio, lo que mejora su integración en el entorno.

Red Eléctrica tiene prevista una inversión de 27,7 millones en este proyecto, previsto en la Planificación eléctrica. Estos desarrollos en la provincia de Huelva se suman al más reciente de la subestación Condado 220 kV, en el municipio de la Palma del Condado y que servirá para que Huelva y su provincia se sumen al mapa ferroviario de alta velocidad de la península ibérica, además de crear un nudo logístico entre el sur de España, Portugal y el resto de la península.

A estas actuaciones se sumarán otras tres subestaciones nuevas de 400 kV en la provincia onubense: las de Fresón, Parrales y Villarrasa, que incrementarán notablemente la capacidad de conexión de nuevos proyectos industriales y empresariales en el entorno del Polo Químico y la ZAL del Puerto de Huelva y los nuevos parques empresariales , además del proyectado Valle Andaluz del Hidrógeno.