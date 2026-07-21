Desalojada la aldea Las Veredas y activada la fase de emergencia nivel 1 por el incendio de Almonaster (Huelva)

Vista aérea del incendio de Almonaster la Real (Huelva). - INFOCA

HUELVA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta, Antonio Sanz, ha elevado, poco antes de las 14,00 horas, a fase de emergencia, situación operativa 1 del Plan Infoca por la evolución del incendio declarado este martes en el paraje Las Veredas de Almonaster la Real (Huelva) y se ha ordenado el desalojo de la aldea de Las Veredas.

Según ha indicado el vicepresidente su cuenta de 'X', consultada por Europa Press, se ha ordenado el desalojo preventivo de la aldea de Las Veredas y ha recomendado "cerrar puertas y ventanas, proteger especialmente del humo a niños, mayores y personas enfermas, evitar la zona y seguir siempre las indicaciones de los servicios de emergencia.

Asimismo, desde el Ayuntamiento de Almonaster la Real han explicado que los desalojados se ubicarán en el Pabellón Municipal, en el local Blas Infante y en el Pabellón Municipal de Cortegana.

Los bomberos continúan trabajando en las labores de extinción del incendio con un importante despliegue de 100 efectivos por tierra, seis camiones autobombas, seis helicópteros --uno ligero, cuatro semipesados y un pesado--, siete aviones --cuatro de carga en tierra, dos anfibios ligeros y uno de coordinación--, Unidad Médica, dos agentes medioambientales, expertos en logística, el director del Centro Operativo Provincial, técnicos de extinción y dos maquinarias pesadas bulldozers.

ZONA COMPLICADA

En declaraciones a Europa Press, el alcalde de Almonaster la Real, Jacinto Vázquez, ha detallado que la zona donde se ha originado el incendio es de eucaliptos, sobre todo, y con los desniveles de montaña de la sierra, por lo que para los medios terrestres es de "difícil acceso", pero los medios aéreos están haciendo "una gran labor", ya que "están haciendo daño", porque "hay un pantano cerca y cargan rápido", aunque el fuego "sigue descontrolado".

Aunque la preocupación es el avance hacia las aldeas de Vereda, Arroyo y Acebuche, por lo que se ha barajado todo el tiempo "el desalojo de estas poblaciones".

Asimismo, ha señalado que medios aéreos y terrestres están haciendo "una gran labor", pero "este tipo de fuegos, y con viento, no tienen una solución rápida", pero los equipos de extinción del Infoca están trabajando para que "no constituya ningún peligro" para las poblaciones cercanas.

Además, ha explicado que el incendio lo está dividiendo la vía del tren y hay un foco que está yendo hacia el sur, pero hay otro foco que va hacia el norte que es el que "tiene peligro de que alcance las aldeas".