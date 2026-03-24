Desmantelado otro "punto negro" de venta de droga en la calle Ayamonte de Huelva

Operación de la Policía Nacional por la que se ha desmantelado otro punto de venta de droga en la calle Ayamonte de Huelva. - POLICÍA NACIONAL

HUELVA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha desmantelado otro punto de menudeo de venta de sustancias estupefacientes de la calle Ayamonte esquina con calle Médico Luis Buendía de la ciudad de Huelva, en las proximidades de la Plaza de Toros, donde ya se había actuado anteriormente en cuatro operaciones policiales llevadas a cabo en 2021, 2023, 2024 y 2025.

Según ha indicado la Policía Nacional en una nota de prensa, desde primeros de año estaba en curso la investigación denominada 'Operación Arrastre', la cual estaba centrada en la venta de droga en el referido lugar, concretamente las sustancias que se distribuían eran heroína y cocaína.

De este modo, se constató en la investigación mediante las correspondientes gestiones de los agentes, que la única casa que estaba aun sin derruir en la calle Ayamonte, era utilizada como punto de venta de droga, además de que se utilizaba como 'fumadero', ya que muchas de las personas que adquirían la droga, también la consumían allí mismo.

Tras reunir todos los indicios y pruebas, la investigación culminó con la oportuna obtención de la autorización judicial de entrada y registro, donde como resultado de la misma, se intervinieron sustancias estupefacientes en dosis para su venta inmediata, así como efectos y útiles para el corte, manipulación y dosificación de las sustancias estupefacientes.

La investigación continúa abierta, ya que no se descartan detenciones en los próximos días. Tras la actuación de la Policía Nacional, la propiedad del inmueble realiza las correspondientes actuaciones para la demolición del mismo.