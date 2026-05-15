Destrozan parte de las instalaciones del Patio del Amor para los niños ingresados en el hospital en Huelva

Imagen de uno de los destrozos causados en el Patio del Amor. - ASOCIACIÓN PATIO DEL AMOR

HUELVA 15 May. (EUROPA PRESS) -

El 'Patio del Amor', un espacio creado para conseguir una estancia hospitalaria menos dura para los niños ingresados en el Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez de Huelva ha sufrido con actos vandálicos "que han destrozado parte de las instalaciones".

Así lo ha indicado en sus redes sociales la asociación que impulsa y gestiona el proyecto, que ha indicado que "la televisión ha aparecido rota, juguetes, juegos, monopatines y todo lo que había disponible para los niños hospitalizados han sido destrozados y varias zonas dañadas sin ningún tipo de respeto por el trabajo y la ilusión que hay detrás de este espacio", ha señalado la asociación sobre una información adelanta por el diario Huelva24,

"Desde El Patio del Amor queremos denunciar públicamente estos hechos. Detrás de cada detalle hay esfuerzo, tiempo y personas que trabajan cada día para ofrecer un lugar agradable para nuestros niños y niñas. Cuidar los espacios comunes es responsabilidad de todos. Pedimos respeto y colaboración para que situaciones así no vuelvan a repetirse", ha subrayado la asociación en el comunicado emitido en redes.

El proyecto supone una salida al mundo exterior que hace que los niños y niñas puedan conectar con su entorno a través del juego y del contacto de sus familias y amigos, así como una forma de "normalizar su situación y desdramatizarla" ya que, según afirma la asociación, "conocer algo más que la cama del hospital y compartirlo con sus seres queridos, les ayuda exponencialmente a su recuperación".

El diseño del patio se ha basado en la naturaleza, con especial atención al enclave natural de marismas y costa de la provincia, "fomentando así la sensación de aire libre para los enfermos, usando diferentes espacios y ambientes".

El proyecto cuenta con zonas de juegos con atracciones de parques infantiles, espacios con bancos y mesas, zonas de sombra y ajardinadas, además de una sala multifuncional.