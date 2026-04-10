Detenida una persona en Paterna del Campo (Huelva) con tres requerimientos judiciales y posesión de droga

Detención de una persona en Paterna del Campo con tres requirimientos judiciales. - GUARDIA CIVIL

HUELVA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido en Paterna del Campo (Huelva) a una persona que contaba con tres órdenes de búsqueda, detención y personación dictadas por tres juzgados. Además, en el momento de la detención portaba diferentes sustancias estupefacientes que intentaba ocultar entre su vestimenta.

Según ha indicado el Instituto Armado en una nota de prensa, con motivo de aumentar la seguridad en las localidades donde este cuerpo tiene presencia policial, realiza diferentes dispositivos de identificación de personas que los agentes realizan de forma estratégica.

De este modo, durante esta intensificación en la localidad de Paterna del Campo (Huelva), se identificó a una persona que contaba con tres requerimientos judiciales en vigor. Estas órdenes, habían sido emitidas después de no acudir a las sucesivas citaciones que los juzgados reclamantes le habían solicitado, negándose a comparecer de forma voluntaria.

Tras proceder a su detención, los agentes hallaron diferentes sustancias estupefacientes que intentaba ocultar entre su vestimenta, por lo que también actuaron frente a la posesión de dichas sustancias. La persona detenida, las diligencias instruidas y las sustancias intervenidas han sido puestas a disposición de la autoridad judicial que entiende de la causa.