Detenido en Badajoz por estafar a personas de diversas provincias tras ofrecer titulaciones náutica inexistentes

Puesto de la Guardia Civil de Valverde del Camino (Huelva). - GUARDIA CIVIL

VALVERDE DEL CAMINO (HUELVA), 26 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil de Huelva ha detenido a un hombre por diversos hechos delictivos relacionados con la obtención fraudulenta de dinero mediante la oferta de titulaciones náuticas inexistentes con las que ha estafado a "numerosas" víctimas a nivel nacional.

Según ha indicado el Instituto Armado en una nota, la denominada operación 'Popeye' se inició tras tener conocimiento de varias denuncias interpuestas en de Valverde del Camino (Huelva) relacionadas con la supuesta oferta fraudulenta de titulaciones náuticas y cursos de formación para la obtención de habilitaciones diversas para el manejo de embarcaciones.

Estos servicios eran ofertados a través de diferentes canales de contacto y el detenido generaba confianza en las víctimas mediante explicaciones "aparentemente verosímiles" sobre la tramitación de dichas titulaciones. Las víctimas realizaban transferencias económicas bajo la creencia de estar contratando un servicio autorizado de formación y tramitación administrativa, si bien posteriormente comprobaban que dichas gestiones no se materializaban y que las titulaciones prometidas nunca llegaban a tramitarse.

La Guardia Civil ha detectado perjudicados en distintas provincias españolas, entre ellas Huelva, Sevilla, Madrid y Alicante. Esto, indica el Instituto Armado, ha obligado a realizar un "exhaustivo" trabajo de coordinación policial, localización de afectados y recopilación de denuncias en distintos puntos del territorio nacional, así como un "minucioso análisis" de movimientos bancarios, transferencias económicas y documentación asociada a la operación y no se descarta la aparición de nuevos perjudicados que no han interpuesto aún denuncia.

Tras meses de investigación, los agentes lograron identificar al presunto autor de los hechos, residente en la provincia de Badajoz, y procedieron a su detención como supuesto autor de un delito de estafa continuada.

El detenido y las diligencias policiales instruidas, fueron entregadas en la Sección Civil y de Instrucción 2 del Tribunal de Instancia de Valverde del Camino. La Operación ha sido llevada a cabo por el Equipo Roca 2 y ha contado con la colaboración del Equipo Roca de Badajoz.