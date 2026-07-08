Detenido por delito de daños y alteración del orden público en un establecimiento de Palos (Huelva)

Archivo - Coche de la Guardia Civil de Huelva. - GUARDIA CIVIL - Archivo

HUELVA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido este miércoles a un hombre en Palos de la Frontera por entrar en un establecimiento hostelero y causar daños en el mismo, así como en vehículos estacionados en el exterior. Hechos que se han difundido a través de un vídeo en redes sociales.

De este modo, el Instituto Armado ha confirmado a Europa Press tanto la veracidad del vídeo como de los hechos que se muestran, por los que se ha procedido a la detención del hombre acusado de un delito de daños y alteración del orden público.

Así, según se muestra en el vídeo, el detenido entra en el establecimiento con un barra metálica, en el que se encuentran varios clientes, y tras discutir con los trabajadores del mismo, intentando que se marchara, ha procedido a causar destrozos en el mobiliario del mismo.

Tras varios minutos, el hombre salió del establecimiento y comenzó a provocar también destrozos a vehículos que se encontraban estacionados en el exterior y el mobiliario del mismo.